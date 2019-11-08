9 ноября: какой праздник, приметы и как провести этот день

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 9 ноября в истории

9 ноября отмечаем День украинской письменности и языка Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

9 ноября – 313-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 52 дня. Именинники – Андрей, Капитолина, Марк, Нестор. Отмечаем День украинской письменности и языка, Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства, Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма, Международный день антиядерных акций и Всемирный день лизинга.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 9 ноября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 9 ноября.

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Какой праздник 9 ноября, как провести день

День преподобного Нестора Летописца, последователя создателей славянской письменности Кирилла и Мефодия. С 1073 Нестор – монах Киево-Печерского монастыря. Он так же является автором "Жития святых князей Бориса и Глеба и Феодосия Печерского". Нестор считается, по одной версии, составителем, по другой – автором "Повести временных лет".

9 ноября по народному календарю канун дня святой Параскевы, христианской великомученицы, жившей в третьем веке в Малой Азии. В этот день в древности было принято давать обещания выполнить какую-либо работу или сделать какое-либо нужное дело. Например, крестьянки нередко давали обет выткать за одну ночь пелену для иконы Девы Марии.

Приметы на 9 ноября

Гусь 9 ноября на лед выходит – плавать долго по воде будет, значит, зима наступит нескоро.

Иней на деревьях 9 ноября предвещает мороз.

Туман утром – ждите оттепели.

Снег выпал на сырую землю – весна, по приметам, будет ранней, и можно будет увидеть большое количество подснежников.

Если 9 ноября дать обещание и выполнить его, то все плохое останется в прошлом.

Интересные и важные события в Украине и мире 9 ноября

1799 – Наполеон Бонапарт совершил в Париже государственный переворот, получивший название "переворот 18 брюмера". Этот день считают началом наполеоновской диктатуры.

1961 – владелец ливерпульского магазина Брайан Эпстайн посетил кафе "Кэверн Клаб", где услышал выступление четырех молодых музыкантов именовавшихся "The Beatles". Брайан стал менеджером группы, создал сценический образ музыкантов, приучил их к дисциплине, научил подавать свою музыку. Эпстайн "раскрутил" ливерпульскую четверку и срежиссировал битломанию.

1989 – началось разрушение Берлинской стены. Это сооружение разделяло столицу нынешней Германии на две части, восточную и западную. Длина стены составляла 45 километров плюс 120 километров вокруг Западного Берлина. Стена была сооружена в 1961 году с целью не допустить проникновения жителей ГДР в Западный Берлин. После падения коммунистического режима в ГДР, восточные немцы разобрали разделительную стену на сувениры.

Кто родился 9 ноября

1801 – американский предприниматель, изобретатель сгущенного молока Гейл Борден.

1818 – писатель, автор произведений "Отцы и Дети", "Дворянское гнездо", "Рудин", "Муму" Иван Тургенев.

1832 – французский писатель, один из основоположников детективного жанра Эмиль Габорио.

1872 – украинский поэт Богдан Лепкий.

1885 – поэт Серебряного века Велимир Хлебников.

1921 – советский и украинский гимнаст, абсолютный олимпийский чемпион, тренер Виктор Чукарин.

1936 – советский шахматист, 8-й чемпион мира по шахматам, международный гроссмейстер Михаил Таль.

1984 – австралийская певица и актриса Дельта Гудрем.

Ранее "Сегодня" писали о выходных днях и праздниках в ноябре 2019 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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