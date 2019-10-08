9 октября: какой православный праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 9 октября в истории

9 октября отмечаем Иоанна Богослова 2019 Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

9 октября 2019 года православные христиане празднуют Иоанна Богослова 2019. Кроме этого, 9 октября – Всемирный день почты, в Украине отмечают День риэлтора – этот профессиональный праздник установлен в 1999 году на Первом всеукраинском съезде риэлтеров. В Уганде – День независимости, а в Азербайджане – День вооруженных сил. Именинники – Владимир, Ефрем, Иван и Тихон.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 9 октября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 9 октября.

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Какой православный праздник 9 октября и что нельзя делать

9 октября по народному календарю – день Иоанна Богослова 2019. Считалось, что к этому празднику все полевые работы должны быть закончены. Иоанна Богослова почитали как защитника путников.

Люди верили, что любая дорога тесно связана с нечистой силой, особенно не стоило покидать дом после захода солнца. Работать 9 октября разрешалось только в первую половину дня, после обеда все должны были отдыхать.

Что нельзя делать 9 октября

Не надевайте в этот день старую и неудобную обувь – к плохому жизненному пути. Не ссорьтесь с семьей, не желайте никому зла и не допускайте дурных мыслей – все может вернуться к вам бедой.

Приметы на 9 октября

Снег на Иоанна Богослова – через 40 дней наступит зима.

Дождь со снегом 9 октября – в январе будет три сильных оттепели.

Снег на Иоанна выпал, а на деревьях еще много листьев, – зима будет суровой.

Солнечный и теплый день 9 октября предвещает дождливый июль.

9 октября: важные и самые интересные события в Украине и мире

1621 – в Хотине подписан мирный договор между Османской империей и Речью Посполитой.

1655 – гетман Богдан Хмельницкий одержал победу над войском Речи Посполитой под Городком Львовской области.

1789 – во Франции запретили пытки.

1855 – американец Джошуа Стоддард запатентовал сирену.

1874 – создан Всемирный почтовый союз.

1915 – американец Джил Андерсон на соревнованиях в Нью-Йорке установил рекорд скорости, разогнав свой автомобиль к 102.6 миль в час.

1944 – вышел указ НКВД / НКГБ "О мерах по усилению борьбы с оуновским подпольем и ликвидацией вооруженных банд ОУН в западных областях Украины".

1963 – первый полет вертолета Ми-8.

Кто родился 9 октября

1201 – основатель богословского колледжа Сорбонны, французский богослов Робер де Сорбон.

1547 – испанский писатель Мигель Сервантес де Сааведра.

1874 – художник Николай Рерих.

1900 – американский музыкант Элмер Сноуден.

1904 – украинский писатель Николай Бажан.

1926 – российский актер Евгений Евстигнеев.

1940 – британский музыкант, солист "Битлз" Джон Леннон.

1959 – российский политик Борис Немцов.

Ранее мы рассказывали о выходных днях и праздниках в октябре 2019 года в Украине. Кроме этого, "Сегодня" опубликовали гороскоп на 2019 год по знакам зодиака, а также писали о благоприятных лунных днях в октябре 2019 года.

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