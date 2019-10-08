Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

9 октября: какой православный праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 9 октября в истории

Владимир Грисюк
Сегодня, 17:32
9 октября отмечаем Иоанна Богослова 2019 Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery
9 октября отмечаем Иоанна Богослова 2019
Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

9 октября 2019 года православные христиане празднуют Иоанна Богослова 2019. Кроме этого, 9 октября – Всемирный день почты, в Украине отмечают День риэлтора – этот профессиональный праздник установлен в 1999 году на Первом всеукраинском съезде риэлтеров. В Уганде – День независимости, а в Азербайджане – День вооруженных сил. Именинники – Владимир, Ефрем, Иван и Тихон.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 9 октября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 9 октября.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

Какой православный праздник 9 октября и что нельзя делать

9 октября по народному календарю – день Иоанна Богослова 2019. Считалось, что к этому празднику все полевые работы должны быть закончены. Иоанна Богослова почитали как защитника путников.

Люди верили, что любая дорога тесно связана с нечистой силой, особенно не стоило покидать дом после захода солнца. Работать 9 октября разрешалось только в первую половину дня, после обеда все должны были отдыхать.

Что нельзя делать 9 октября

  1. Не надевайте в этот день старую и неудобную обувь – к плохому жизненному пути.
  2. Не ссорьтесь с семьей, не желайте никому зла и не допускайте дурных мыслей – все может вернуться к вам бедой.

Приметы на 9 октября

  • Снег на Иоанна Богослова – через 40 дней наступит зима.
  • Дождь со снегом 9 октября – в январе будет три сильных оттепели.
  • Снег на Иоанна выпал, а на деревьях еще много листьев, – зима будет суровой.
  • Солнечный и теплый день 9 октября предвещает дождливый июль.

9 октября: важные и самые интересные события в Украине и мире

  • 1621 – в Хотине подписан мирный договор между Османской империей и Речью Посполитой.
  • 1655 – гетман Богдан Хмельницкий одержал победу над войском Речи Посполитой под Городком Львовской области.
  • 1789 – во Франции запретили пытки.
  • 1855 – американец Джошуа Стоддард запатентовал сирену.
  • 1874 – создан Всемирный почтовый союз.
  • 1915 – американец Джил Андерсон на соревнованиях в Нью-Йорке установил рекорд скорости, разогнав свой автомобиль к 102.6 миль в час.
  • 1944 – вышел указ НКВД / НКГБ "О мерах по усилению борьбы с оуновским подпольем и ликвидацией вооруженных банд ОУН в западных областях Украины".
  • 1963 – первый полет вертолета Ми-8.

Кто родился 9 октября

  • 1201 – основатель богословского колледжа Сорбонны, французский богослов Робер де Сорбон.
  • 1547 – испанский писатель Мигель Сервантес де Сааведра.
  • 1874 – художник Николай Рерих.
  • 1900 – американский музыкант Элмер Сноуден.
  • 1904 – украинский писатель Николай Бажан.
  • 1926 – российский актер Евгений Евстигнеев.
  • 1940 – британский музыкант, солист "Битлз" Джон Леннон.
  • 1959 – российский политик Борис Немцов.

Ранее мы рассказывали о выходных днях и праздниках в октябре 2019 года в Украине. Кроме этого, "Сегодня" опубликовали гороскоп на 2019 год по знакам зодиака, а также писали о благоприятных лунных днях в октябре 2019 года.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Покров Пресвятой Богородицы: традиции и приметы осеннего праздника Как отдыхаем на День защитника Украины 2019: известны точные даты выходных Когда Хеллоуин 2019 отмечается в Украине и мире Покров Пресвятой Богородицы: красивые поздравления в прозе и стихах
видео праздник приметы этот день в истории
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Тіну Кароль у цікавому вигляді зняв на камеру новий чоловік
Тіну Кароль у цікавому вигляді зняв на камеру новий чоловік
"Заберіть дітей": Леся Нікітюк роздяглася прямо посеред поля
Как вырастить крупный чеснок
Как вырастить крупный чеснок
Доктор Комаровский в пух и прах разнес самую популярную мазь
Доктор Комаровский в пух и прах разнес самую популярную мазь

Популярные статьи

Сегодня, 11:20Food

Всемирный день зрения 2019: топ-10 вкусностей для здоровья глаз

Сегодня, 10:49Fun

Родился в 1896 году: случайно найден самый старый житель планеты

Вчера, 14:43Fun

"Практически исчезла": в Чернобыле показали фото уникальной змеи

Вчера, 14:01Шоу-бизнес

Что происходит с Анастасией Заворотнюк: последние новости

Вчера, 13:27Fun

Показали фото мужчины, который 29 лет питается консервами

Вчера, 11:24Fun

Пугающий маникюр невесты на свадьбе шокировал сеть: фото

Вчера, 10:34Шоу-бизнес

Семья Анастасии Заворотнюк сделала заявление

Вчера, 08:22Fun

Кот после ночи с пятью кошками попал под капельницу: фото

6 октябряEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

6 октябряШоу-бизнес

Пиар-директор Заворотнюк отреагировала на слухи о смерти актрисы

6 октябряEvents

Каникулы 2019-2020 в школе: когда и сколько будут отдыхать ученики

6 октябряАфиша

На 34-м году жизни умерла украинская актриса Марина Куклина

6 октябряТехно

Samsung Galaxy S11 получит фотокамеру NASA со спектрометром

6 октябряFun

День учителя 2019 – поздравления, проза, картинки и открытки

6 октябряШоу-бизнес

Страстная Даша Астафьева обнажилась перед камерой

6 октябряПсихология

Гороскоп на неделю 13-19 октября для всех знаков зодиака

Новости партнеров

Судья
Судья "Танців з зірками" показала фото в бикини
Всплыла тайна о мужчине из жизни Заворотнюк
Всплыла тайна о мужчине из жизни Заворотнюк
Девушка Сикана. У чемпиона мира огненный вкус
Девушка Сикана. У чемпиона мира огненный вкус
Куриное филе в фольге в духовке
Куриное филе в фольге в духовке
Как засолить капусту на зиму в банку
Как засолить капусту на зиму в банку
Сколько детей у Стаса Михайлова?
Сколько детей у Стаса Михайлова?
Потап представил соблазнительный клип
Потап представил соблазнительный клип
Девушка дня. Очаровательная жена вратаря Реала Альфонса Ареоля
Девушка дня. Очаровательная жена вратаря Реала Альфонса Ареоля