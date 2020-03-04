Корги, которые ненавидят жизнь: 9 забавных фото

Корги – забавные фото собак умилили интернет

Собак породы корги обожали и обожают многие влиятельные и знаменитые люди – от киноактера Дирка Богарда и писателя Стивена Кинга до королевы Великобритании Елизавета II, у которой таких питомцев было аж 30. Эти милые песики быстро завоевывают сердца своих владельцев. Они очень активные, а также умны, уверены в себе и изобретательны. Но иногда могут в яркой форме выражать хозяевам свое неодобрение.

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В Facebook существует группа под названием Disapproving Corgis (Неодобрительные корги), на которую подписалось 600 тысяч пользователей Сети. Администраторы этой странички размещают "неодобрительные" фотографии королевских щенков и активно осуждают их поведение.

Издание BoredPanda сделало подборку самых прикольных снимков за последнее время.

Пес по кличке Гас не одобряет кружку своей хозяйки Фото: Caitlin Ross / Facebook "Я перестала ласкать его всего на 0,004 секунды", – пишет хозяйка этого песика Фото: Lizzy Boudah / Facebook 50% рейтинг одобрения корги Фото: Alice L Chu / Facebook Пес Северус не любит дождливую погоду Фото: Giulia Siravegna / Facebook Шелдон не любит гулять Фото: Amy Schaar / Facebook В музее современного искусства Нью-Йорка. Корги осуждает посетителей Фото: Shandra Flowers McDowell / Facebook Джейк не одобряет долгих поездок на машине Фото: Aricka Potts / Facebook Холли не одобряет своего соседа Фото: Xantus Johann / Facebook Белла не одобряет будильник в 5 часов утра Фото: Becky Bartlett-Sommers‎ / Facebook 1/9

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Напомним, забавное видео с танцующим тверк псом "взорвало" Сеть. Также мы опубликовали видео, на котором показан необычный пес с мордой убийцы. За два дня ролик набрал 300 тысяч просмотров.

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