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Корги, которые ненавидят жизнь: 9 забавных фото

Корги – забавные фото собак умилили интернет

Владимир Грисюк
Сегодня, 05:57

Собак породы корги обожали и обожают многие влиятельные и знаменитые люди – от киноактера Дирка Богарда и писателя Стивена Кинга до королевы Великобритании Елизавета II, у которой таких питомцев было аж 30. Эти милые песики быстро завоевывают сердца своих владельцев. Они очень активные, а также умны, уверены в себе и изобретательны. Но иногда могут в яркой форме выражать хозяевам свое неодобрение.

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В Facebook существует группа под названием Disapproving Corgis (Неодобрительные корги), на которую подписалось 600 тысяч пользователей Сети. Администраторы этой странички размещают "неодобрительные" фотографии королевских щенков и активно осуждают их поведение.

Издание BoredPanda сделало подборку самых прикольных снимков за последнее время.

Пес по кличке Гас не одобряет кружку своей хозяйки
Фото: Caitlin Ross / Facebook
"Я перестала ласкать его всего на 0,004 секунды", – пишет хозяйка этого песика
Фото: Lizzy Boudah / Facebook
50% рейтинг одобрения корги
Фото: Alice L Chu / Facebook
Пес Северус не любит дождливую погоду
Фото: Giulia Siravegna / Facebook
Шелдон не любит гулять
Фото: Amy Schaar / Facebook
В музее современного искусства Нью-Йорка. Корги осуждает посетителей
Фото: Shandra Flowers McDowell / Facebook
Джейк не одобряет долгих поездок на машине
Фото: Aricka Potts / Facebook
Холли не одобряет своего соседа
Фото: Xantus Johann / Facebook
Белла не одобряет будильник в 5 часов утра
Фото: Becky Bartlett-Sommers‎ / Facebook
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Смотрите видео: спасенная украинской парой собака стала звездой Instagram

Напомним, забавное видео с танцующим тверк псом "взорвало" Сеть. Также мы опубликовали видео, на котором показан необычный пес с мордой убийцы. За два дня ролик набрал 300 тысяч просмотров.

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Источник: Сегодня
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