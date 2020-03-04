Корги, которые ненавидят жизнь: 9 забавных фото
Корги – забавные фото собак умилили интернет
Собак породы корги обожали и обожают многие влиятельные и знаменитые люди – от киноактера Дирка Богарда и писателя Стивена Кинга до королевы Великобритании Елизавета II, у которой таких питомцев было аж 30. Эти милые песики быстро завоевывают сердца своих владельцев. Они очень активные, а также умны, уверены в себе и изобретательны. Но иногда могут в яркой форме выражать хозяевам свое неодобрение.
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В Facebook существует группа под названием Disapproving Corgis (Неодобрительные корги), на которую подписалось 600 тысяч пользователей Сети. Администраторы этой странички размещают "неодобрительные" фотографии королевских щенков и активно осуждают их поведение.
Издание BoredPanda сделало подборку самых прикольных снимков за последнее время.
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Напомним, забавное видео с танцующим тверк псом "взорвало" Сеть. Также мы опубликовали видео, на котором показан необычный пес с мордой убийцы. За два дня ролик набрал 300 тысяч просмотров.
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