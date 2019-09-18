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96-летний ветеран Второй мировой сыграл свадьбу с мужчиной: фото

До этого мужчина был женат на протяжении 20 лет и обзавелся тремя детьми

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:50
Джордж Монтегю (слева) с мужем Фото: Caters News
Джордж Монтегю (слева) с мужем
Фото: Caters News

96-летний ветеран Второй мировой войны Джордж Монтегю из Великобритании, который был женатым на протяжении 20 лет и стал отцом троих детей, публично рассказал о своей сексуальной ориентации. Об этом сообщает The Mirror.

Джордж Монтегю сыграл свадьбу с любимым мужчиной в 2015 году
Фото: catersnews
Джордж Монтегю сыграл свадьбу с любимым мужчиной в 2015 году
Фото: catersnews
Джордж Монтегю сыграл свадьбу с любимым мужчиной в 2015 году
Фото: catersnews
Джордж Монтегю сыграл свадьбу с любимым мужчиной в 2015 году
Фото: catersnews
Джордж Монтегю сыграл свадьбу с любимым мужчиной в 2015 году
Фото: catersnews
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Британец зарегистрировал брак с мужчиной еще в 2015 году (после 18 лет совместной жизни), и после этого каждый год он принимает участие в гей-параде. Джордж обещает, что доживет до ста лет и будет радоваться своей ориентации и любви, которая его окружает, до конца своих дней.

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По словам британца, во время Второй мировой он служил в Военно-воздушных силах Великобритании. Мужчина боялся попасть под арест и разочаровать свою мать, поэтому скрывал ориентацию на протяжении нескольких десятилетий. В 1981 году его мать умерла. К этому времени Монтегю уже был женат и был отцом троих детей. По его словам, жена знала, что он гей, еще до того как они поженились. Она сказала, что лучше будет замужем за геем, чем останется одинокой.

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В 1997 году 73-летний Монтегю встретил своего нынешнего мужа Сомчая, которому на тот момент было 50 лет. Жена Монтегю сказала: "Я уже провела с тобой 21 год. Твой новый партнер может провести с тобой все оставшееся время".

Ранее "Сегодня" писали, что Верховный суд Индии исключил гомосексуализм из списка уголовных преступлений. Также мы сообщали, что в июне чешское правительство поддержало законопроект о введении в стране полноценного института брака для лиц одного пола.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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