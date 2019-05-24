У девушки из-за татуировки образовались жуткие шрамы: фото

Жительница Великобритании воспользовалась услугами непрофессионального татуировщика

Британка из-за тату заразилась инфекцией Фото: Depositphotos

20-летняя британка Нэнси Андерсон из города Уикфорд (графство Эссекс, Великобритания) после посещения тату-салона на дому заразилась опасной инфекцией. У девушки остались жуткие шрамы на руке, пишет таблоид The Sun.

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Нэнси Андерсон вспоминает, что "так называемый мастер" пренебрег нормами гигиены и перед работой не обернул аппарат с иглой защитной пленкой. По ее словам, мужчина заявил, что "в этом нет необходимости". В итоге, британка призналась, что пятичасовой сеанс оказался слишком болезненным. "Это было ужасно. Мне пришлось отказаться от процедуры", – объяснила девушка.

Нэнси Андерсон из-за татуировки занесла в организм инфекцию Фото: SWNS

На следующий день рука Андерсон онемела. Она немедленно отправилась в больницу, где у нее обнаружили инфекцию, представляющую угрозу для жизни. Врачи оказали пациентке неотложную помощь, вколов антибиотики. "Моя рука так распухла, что кровь перестала нормально циркулировать. Меня госпитализировали на ночь", – рассказывает Андерсон.

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Девушка просит людей дважды подумать перед тем, как идти к татуировщикам, оказывающим услуги по сниженным ценам: "Не стоит рисковать, просто чтобы сэкономить деньги. У меня остались шрамы, и я не думаю, что найдется профессионал, который способен это исправить".

Напомним, в Швеции молодая мать Йоханна Гизельхол Сандстром поменяла имя сыну из-за неудачной татуировки. Кроме этого, "Сегодня" писали, о какой работе можно забыть, если вы сделали тату. Смотрите соответствующее видео:

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