"А фуршет был?": в Херсоне торжественно открыли туалет (фото)

На событие пришли сотрудники местного театра

В Херсоне открыли туалет. Фото: "Жить в Херсоне" в Facebook В Херсоне открыли туалет. Фото: "Жить в Херсоне" в Facebook В Херсоне открыли туалет. Фото: "Жить в Херсоне" в Facebook 1/3

В Херсоне торжественно открыли туалет в областном драматическом театре. Содействовал открытию местный бизнесмен и депутат. Фото опубликованы на странице паблика "Жить в Херсоне" в Facebook.

На событие пришли сотрудники театра. Также состоялось перерезание красной ленточки.

Пользователи сети высмеяли происходящее: "А где президент? Не считается", "А чего ленточку перерезают? Надо было туалетную бумагу резать", "С юмором у людей все в порядке – очень смешно! Наверняка было шоу фонтанчиков из писсуара! Исполнение классики на сливных бачках. Балет, небось оттанцевал в предбаннике. Умеют люди зажечь".

Напомним, запертый в туалете мужчина пробил стену и голышом вырвался на волю. Капитану британской армии грозит наказание за погром в туалете, где его заперли подчиненные. Офицер крепко уснул после обильных возлияний, которые последовали за официальной церемонией.

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