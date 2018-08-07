"А вся маршрутка молчит": водитель на видео поверг украинцев в шок

На замечания пассажиров мужчина отреагировал агрессивно

Водитель маршрутки шокировал украинцев. Фото: pixabay

В интернете появилось видео водителя маршрутки Киев – Ровно, который во время вождения сидит в соцсетях на телефоне. Пользователи Facebook отмечают, что он является сотрудником компании по перевозкам "Шалена черепаха". На замечания пассажиров мужчина отреагировал агрессивно и возмутился тем, что его отвлекли. Ролик с вопиющими нарушениями маршрутчика разместила пользователь под ником Елена Елена.

"Вот как везет водитель маршрутки "Шалена черепаха" пассажиров Киев – Ривне 5 августа, рейс 16:00 — не за дорогой следит, а фейсбук листает!!!" — возмутилась женщина.

Юзеры шокированы уведенным на записи: "А потом столкновение с фурой и 10 трупов!!! Затем ищут причину! Запретить мобилы за рулем! И почему молчат пассажиры?", "Эх, любовь не картошка... Но ведь людей же везешь, уважаемый, вы в своем уме?!" — пишут люди в комментариях.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Канаде обнаженный водитель протаранил несколько машин. Кроме этого, сообщалось о секретах водителей маршруток: делят пассажиров на "кирпичей" и "коротышей" и посылают тайные знаки.