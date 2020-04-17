"А я же вам говорила": реакция соцсетей на смог в Киеве, лучшие шутки и мемы
Сегодня.Lifestyle посмотрели, как украинцы реагируют на происходящее
Жители Киева переживают новое испытание. Но фоне пандемии коронавируса и введенных в связи с этим ограничений город накрыл смог. Сервис по изучению качества атмосферы во всем мире Air Visual сообщил, что воздух в столице является опасным для жизни. Однако украинцы не расстраиваются и постят в соцсетях шутки и мемы.
"Начала проваливаться земля. Боюсь представить, что будет завтра"
"Зато зима, ребят, без снега была"
Некоторые юзеры делятся своим творчеством.
Сарказм никто не отменял.
Вспоминают и об Олеге Виннике.
Шуток и намеков на апокалипсис избежать было сложно.
Остальные снимают происходящее на видео.
Напомним, карантин из-за пандемии коронавируса заставил многих из нас находить различные способы для самовыражения. Некоторые идеи превращаются в настоящие флешмобы. Девушки, например, делают селфи в зеркалах, мастеря платья из подушек и поясов. Сейчас по хештегам #pillowchallenge и #pillowdress можно найти десятки тысяч изображений в Instagram.
Кроме этого, ранее мы рассказывали о реакции соцсетей на карантин из-за коронавируса: прикольные шутки, мемы и картинки.
Смотрите видео: лучшие мемы о коронавирусе
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