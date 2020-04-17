"А я же вам говорила": реакция соцсетей на смог в Киеве, лучшие шутки и мемы

Сегодня.Lifestyle посмотрели, как украинцы реагируют на происходящее

Жители Киева переживают новое испытание. Но фоне пандемии коронавируса и введенных в связи с этим ограничений город накрыл смог. Сервис по изучению качества атмосферы во всем мире Air Visual сообщил, что воздух в столице является опасным для жизни. Однако украинцы не расстраиваются и постят в соцсетях шутки и мемы.

"Начала проваливаться земля. Боюсь представить, что будет завтра"

"Зато зима, ребят, без снега была"

Некоторые юзеры делятся своим творчеством.

Сарказм никто не отменял.

Вспоминают и об Олеге Виннике.

Шуток и намеков на апокалипсис избежать было сложно.

Остальные снимают происходящее на видео.

Напомним, карантин из-за пандемии коронавируса заставил многих из нас находить различные способы для самовыражения. Некоторые идеи превращаются в настоящие флешмобы. Девушки, например, делают селфи в зеркалах, мастеря платья из подушек и поясов. Сейчас по хештегам #pillowchallenge и #pillowdress можно найти десятки тысяч изображений в Instagram.

Кроме этого, ранее мы рассказывали о реакции соцсетей на карантин из-за коронавируса: прикольные шутки, мемы и картинки.

Смотрите видео: лучшие мемы о коронавирусе

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться