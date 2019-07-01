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Активному любителю сайтов для взрослых подарили автомобиль

Pornhub подарил машину своему фанату с инвалидностью, сообщается в пресс-релизе компании

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:02
Любитель фильмов для взрослых получил авто от Pornhub
Любитель фильмов для взрослых получил авто от Pornhub
Фото: Depositphotos

Активный пользователь порносайта Pornhub Тодд Фалкерсон из США получил в подарок от отдела благотворительности ресурса автомобиль Volkswagen Jetta. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Отмечается, что у Тодда проблемы со здоровьем, которые не дают ему водить машину. Мужчину увозит и забирает с работы, которая находится на расстоянии в 130 км, мать-пенсионерка по имени Паоло. В декабре их старое авто Buick вылетело в кювет, и семья осталась без машины. Тодд попросил помощи в интернете. 

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"С момента запуска нашей альтруистической программы Pornhub Cares мы по-прежнему стремимся приносить счастье миллионам людей во всем мире каждый день. Тодд всегда был большим поклонником Pornhub и, понимая, что значит для него и его матери автомобиль, мы решили им помочь", – отметил вице-президент компании Кори Прайс.

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Напомним ранее мы писали, что порносайт создал идеальную секс-куклу на основе запросов пользователей сети. Также были названы самые частые ошибки при поиске порно.

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