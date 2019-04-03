Активный поиск любви лишил женатого пенсионера миллионов

Мужчина обратился в полицию в январе 2019 года

Мужчину обманули на сайте знакомств Фото: Depositphotos

65-летний женатый мужчина из Индии пожаловался в полицию после того, как заплатил в общей сумме не менее 4,6 миллиона рупий за организацию свидания с девушкой, но так и не получил желаемого, пишет Mid Day.

Индиец обратился в полицию в январе 2019 года. Согласно его словам, в мае 2018 года он зашел на сайт Locanto, предоставляющий пользователям разного рода услуги, в том числе возможность публиковать объявления о знакомствах.

"Я кликнул на строчку "развлечения", и меня попросили зарегистрироваться на другом сайте. Когда я закончил регистрацию, мне позвонила женщина по имени Мира. Она прислала мне фотографии трех девушек и предложила мне выбрать одну. Когда я это сделал, то она сказала, что нужно заплатить 25,5 тысяч рупий (10 тыс. грн) для знакомства с девушкой, после чего я смогу с ней встречаться в течение года", — объяснил он полиции.

По словам мужчины, с него также взяли дополнительные деньги за другие услуги, в том числе 82,5 тысячи рупий (32 тыс. грн) за то, чтобы его номер никому не передавался, 285 тысяч (112 тыс. грн) — за контракт с девушкой на год и 550 тысяч (217 тысяч) — за верификацию его профиля. Позже ему отправили номер девушки по имени Рози. Он пояснил полиции, что общался с ней лишь пару раз и не встречался лично.

Мужчина заподозрил, что его могут обмануть, после того как столкнулся с множеством негативных отзывов о сайте, через который общался с Рози. Он потребовал вернуть ему деньги, на что Мира пообещала сделать это до 10 января 2019 года. Однако возврата он так и не получил, а Мира и Рози перестали отвечать ему. Только после этого индиец обратился в полицию.

Напомним, в столице мошенница подливала иностранцам снотворное и обворовывала их. Кроме этого, мы писали, сколько времени нужно миллениалу, чтобы дать свой номер телефона на сайте знакомств.

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