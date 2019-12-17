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Актриса устроила скандал в самолете, чтобы не лететь рядом с соседкой

Звезда рассчитывала на сочувствие или хотя бы поддержку юзеров, но их реакция была противоположной

Владимир Грисюк
Сегодня, 12:23
Рэйчел Ист поссорилась с соседкой на борту самолета Фото: Omar Prestwich / Unsplash
Рэйчел Ист поссорилась с соседкой на борту самолета
Фото: Omar Prestwich / Unsplash

Актриса Рэйчел Ист на своей странице в Twitter рассказала подписчикам о неприятном инциденте во время недавнего авиаперелета. Девушка пожаловалась, что ее соседка в самолете отказалась отсесть на свободное место. Актриса, вероятно, рассчитывала на сочувствие или хотя бы поддержку юзеров, но их реакция в большинстве своем была противоположной.

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"Никогда не была на рейсе, где пассажир на сиденье посередине отказывается пересесть в угол на свободное место. Познакомьтесь с Карен (Карен – это женское имя, которое используется в США для шутливого обозначения абстрактной женщины, славящейся своим стервозным характером – Ред.). Она позвала стюардессу и пожаловалась на меня, обвинив в харассменте (харассмент – поведение, нарушающее неприкосновенность частной жизни человека – Ред.)", – написала в Twitter Рэйчел Ист, отметив в следующем посте, что у незнакомки к тому же была простуда.

Скриншот: twitter.com/RachelTrue

Подписчики Рэйчел Ист неожиданно принялись защищать позицию "Карен". "Это не так, Рэйчел. Она не обязана пересаживаться, если она не хочет", "Ты смеешься? Это же ее законное место", "Она заплатила за свое место, может быть, она не хотела сидеть в проходе, в это так трудно поверить?", "Надеюсь, она подаст на тебя в суд", – пишут подписчики актрисы в комментариях.

Нашлись и те, кто поддержал Ист. "Кто же захочет сидеть рядом с другим пассажиром, когда между ними есть свободное место?", "Странная барышня", "Если у нее была простуда, то пересесть было бы логично", – отметили они.

Ранее "Сегодня" писали о 16-летней Тэйлор Ричардсон, которая рассказала о неприятном инциденте, произошедшем с ней во время перелета из Денвера, штат Колорадо, в Джексонвилл, штат Флорида (США). По словам девушки, сосед на рейсе авиакомпании United Airlines отказался сидеть рядом с ней из-за цвета ее кожи. Бортпроводница пересадила пассажира на другое кресло.

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Источник: Сегодня
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