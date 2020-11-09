Акула схватила за ногу парня, плавающего вдоль берега (фото)

Врачи наложили Джордану Хуперу десятки швов на ногу

17-летнего американца Джордана Хупера, который занимался серфингом у берегов Флориды, неожиданно атаковала акула. Хищница схватила парня за ногу, когда он упал в воду, не удержавшись на доске. Юношу спасла большая волна, которая подхватила его и подтолкнула к пляжу. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Фото: Tracking Sharks

"Это была черноперая акула длиной от 1,8 метра до двух метров, – рассказывает серфер. – Я терял силы и чувствовал себя так, будто сейчас отключусь. Попытался подать сигнал друзьям, но они меня не поняли".

Фото: Tracking Sharks

Фото: Tracking Sharks

На место происшествия прибыли медики. Врачам пришлось госпитализировать Джордана – ему наложили десятки швов на ногу. Однако Хупер утверждает, что продолжит заниматься серфингом, как только выздоровеет.

Черноперые акулы вырастают до 2,8 метра в длину и весят до 123 килограммов. Способны нанести человеку серьезные травмы, но редко проявляют агрессию.

Напомним, рыбак Дин Батлер из австралийского города Форстер (штат Новый Южный Уэльс) снял на видео нападение большой белой акулы на его лодку – хищница откусила часть винта.

Смотрите видео: акулы потопили лодку с рыбаками

Кроме этого, мы рассказывали, как гигантская акула-людоед окружила мужчину в лодке.

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