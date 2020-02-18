Акула вцепилась зубами в роскошную яхту: появилось видео

Большой хищник атаковал дорогостоящее судно

Акула вцепилась в роскошную яхту Фото: Unsplash

Акула-мако атаковала яхту биолога в Новой Зеландии – хищник вцепился зубами в палубу. На судне проводил исследования для своей докторской диссертации 35-летний морской биолог Рили Эллиотт, который занимается изучением акул. Он успел записать нападение на видео, а затем опубликовал его в YouTube.

На ролике показано, как крупная акула напала на дорогостоящее судно. "Что ты творишь, приятель?" – воскликнул Эллиотт. Затем хищник опустился под воду и принялся кружить возле яхты. Под конец биолог нырнул к акуле и поплавал с ней.

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Акулы-мако водятся в основном в теплых и тропических водах. У этого хищника очень острые зубы, которые похожи на шило. Их размер может достигать 4,5 м, а вес – до 800 кг.

Напомним, группа исследователей в американском городе Орлеан, штат Массачусетс, сняла на видео белую акулу, которая нападает на мужчину. Кроме этого, был опубликован ролик, на котором показана встреча аквалангиста с большой белой акулой.

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