Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Акула вцепилась зубами в роскошную яхту: появилось видео

Большой хищник атаковал дорогостоящее судно

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 04:57
Акула вцепилась в роскошную яхту
Акула вцепилась в роскошную яхту
Фото: Unsplash

Акула-мако атаковала яхту биолога в Новой Зеландии – хищник вцепился зубами в палубу. На судне проводил исследования для своей докторской диссертации 35-летний морской биолог Рили Эллиотт, который занимается изучением акул. Он успел записать нападение на видео, а затем опубликовал его в YouTube.

На ролике показано, как крупная акула напала на дорогостоящее судно. "Что ты творишь, приятель?" – воскликнул Эллиотт. Затем хищник опустился под воду и принялся кружить возле яхты. Под конец биолог нырнул к акуле и поплавал с ней.

Смотрите видео: акулы потопили лодку с рыбаками

Читайте также:
"Первый случай в мире": охота акулы на мужчину случайно попала на видео

Акулы-мако водятся в основном в теплых и тропических водах. У этого хищника очень острые зубы, которые похожи на шило. Их размер может достигать 4,5 м, а вес – до 800 кг.

Напомним, группа исследователей в американском городе Орлеан, штат Массачусетс, сняла на видео белую акулу, которая нападает на мужчину. Кроме этого, был опубликован ролик, на котором показана встреча аквалангиста с большой белой акулой.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Парень попал в кишащую голодными акулами воду: жуткое видео Ученые нашли акулу возрастом 340 миллионов лет: уникальные фото Перспективного австралийского футболиста убила акула Пятиметровая акула случайно утащила мужчину в море
видео курьез яхта акула новая зеландия хищник
Реклама

Новости партнеров

Хоть бы постеснялась кого: Тодоренко выложила утренние фото
Хоть бы постеснялась кого: Тодоренко выложила утренние фото
Помолодевшее лицо Пугачевой покали крупным планом
Помолодевшее лицо Пугачевой покали крупным планом
Ученые связали рак с физической активностью
Ученые связали рак с физической активностью
10 знаменитостей, которые умерли на пике славы
10 знаменитостей, которые умерли на пике славы

Популярные статьи

Вчера, 17:24Fun

Девушка уронила кольцо в раковину: спустя 47 лет его нашли на другом конце света

Вчера, 17:05Events

Когда переводят часы на летнее время в Украине в 2020 году

Вчера, 15:11Шоу-бизнес

50-летняя Дженнифер Лопес восхитила фигурой в мини-бикини

Вчера, 14:21Fun

17 февраля: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 09:03Техно

Первую партию Xiaomi Mi 10 раскупили за 60 секунд

16 февраляШоу-бизнес

Сергей Притула обвинил Тину Кароль в нечестном голосовании на Нацотборе: детали скандала

16 февраляШоу-бизнес

Вокруг финалиста Нацотбора на "Евровидение-2020" разгорелся громкий скандал: все подробности

16 февраляТехно

Nikola Badger: "убийца" Tesla Cybertruck оказался красивее и мощнее

16 февраляПсихология

Гороскоп на неделю 16-22 февраля: все знаки зодиака

15 февраляСтиль

Назад в 70-е: что мы будем носить этой весной

15 февраляFun

Сретение Господне 2020: что нельзя делать в этот день

15 февраляEvents

Со Сретением Господнем: картинки и поздравления в прозе

15 февраляТехно

Пожиратели батареи: ТОП-5 худших приложений для Android в 2020 году

15 февраляFun

Сретение Господне 2020: поздравления в открытках, картинках и коротких стихах

15 февраляFun

15 февраля: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать

15 февраляFun

Сретение 2020: что ни в коем случае нельзя делать 15 февраля

Новости партнеров

"Пальчики оближешь": Мясо по-французски с ананасами в духовке
Как избавиться от судороги в ногах: простые советы
Как избавиться от судороги в ногах: простые советы
Что произойдет, если каждый день кушать сливочное масло
Что произойдет, если каждый день кушать сливочное масло
Ученые нашли неожиданную пользу от лишнего веса
Ученые нашли неожиданную пользу от лишнего веса
Ученые нашли напиток, убивающий раковые клетки
Ученые нашли напиток, убивающий раковые клетки
Ефектна мама колумбійського суперталанта підриває мережі
Ефектна мама колумбійського суперталанта підриває мережі
10 советских актрис с «западной» внешностью
10 советских актрис с «западной» внешностью
Диетолог рассказала о пагубном влиянии кофе на организм
Диетолог рассказала о пагубном влиянии кофе на организм