Акулу-людоеда вынесло на пляж: странный вид хищника поразил даже ученых

Половина ее тела окрашена в жуткий красный цвет

Акула. Фото: depositphotos

Большая белая акула, которую также называют акулой-людоедом, была найдена мертвой на пляже в Массачусетсе (США). Внешний вид хищницы удивил как полицейских, так и биологов: половина ее тела оказалась окрашена в красный цвет, сообщает Fox News.

Акула-людоед Facebook/Atlantic White Shark Conservancy

Прибывшие на место полицейские не смогли определиться с причиной смерти животного и позвали на помощь ученых. Те вскрыли хищную рыбу и обнаружили в ее желудке несколько свинцовых грузиков. Впрочем, это никак не объяснило необычный оттенок кожи акулы. Биологи до сих пор не могут объяснить, почему брюхо и передняя часть животного окрасились в красный цвет.

Акула Фото: Facebook/Atlantic White Shark Conservancy

Образцы кожи и внутренностей животного были переданы в Центр изучения белых акул. Исследователи надеются, что со временем смогут разгадать эту загадку.

Напомним, на Youtube опубликовано уникальное видео, на котором горбатый кит спасает женщину-исследователя от акулы. Инцидент произошел в южной части Тихого океана у островов Кука. Биолог Нэн Хаузер плавала около кита и не заметила, как к ним подплыла тигровая акула почти трех метров в длину.

Кроме этого, мы писали, что в сети был опубликован ролик, на котором показана встреча аквалангиста с большой белой акулой. В короткое время видео получило вирусную популярность, собрав более миллиона просмотров.