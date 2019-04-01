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Акулы потопили лодку с рыбаками: невероятное видео

Спасатели оперативно прибыли к месту происшествия на вертолете

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:48
Акулы потопили лодку
Акулы потопили лодку
Фото: Depositphotos

В Австралии две пойманные акулы потопили рыбацкую лодку. Видео со спасением опубликовало издание 9News.

Двое рыбаков находились в 60 километрах от побережья австралийского города Ньюкасл, штат Новый Южный Уэльс, когда поймали в сеть двух огромных акул. Хищники оказались настолько тяжелыми, что судно пошло ко дну. Мужчины активировали аварийный радиобуй, передавший координаты GPS, и пустили в небо залп.

Спасатели оперативно прибыли к месту происшествия на вертолете. "Только носовая часть лодки виднелась на поверхности воды, за нее они и держались. Все остальное затонуло", — вспоминает член спасательной команды Мэтт Дипполито. На кадрах видно, как мужчин в спасательных жилетах поднимают на борт вертолета при помощи специальных тросов. В это время одна из акул плавает в море возле тонущего судна. Рыбаков спасли, о состоянии их здоровья не сообщается.

Напомним, в сети появилось видео, на котором дельфины отгоняют акулу от аквалангистов. Кроме этого, мы писали, что в сети был опубликован ролик, на котором показана встреча аквалангиста с большой белой акулой.  Также "Сегодня" показывали видео, на котором горбатый кит спасает женщину-исследователя от акулы

Смотрите видео: в Австралии серфер голыми руками отбился от четырехметровой акулы

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