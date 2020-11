Акулы-серфингисты и овдовевшие пингвины. Посмотрите на самые красивые фото океана в 2020 году

Объявлен шорт-лист премии Ocean Photography Awards 2020

Фотографии акул-серфингистов и овдовевших пингвинов, утешающих друг друга, вошли в шорт-лист премии Ocean Photography Awards 2020. Победителем станет фотограф, который лучше других сможет передать всю красоту океана. Об этом сообщается на сайте конкурса.

В шести главных номинациях Ocean Photography Awards 2020 принимают участие работы фотографов со всего мира (арматоров и профессионалов).

Изображения оценивает авторитетное жури, среди них: член Международного зала славы фотографии Пол Никлен, основатель Международной лиги фотографов Кристина Миттермайер, кинематографист Шон Хайнрихс.

Ниже – работы фотографов, вошедших в шорт-лист.

Две акулы, занимающиеся серфингом в Западной Австралии

Фото: Шон Скотт

Дайвер Джейсон Галли плывет в Литл-Ривер-Спринг во время наводнения в Мексике

Фото: Ocean Photography Awards 2020

Моржи в Шпицбергене, Норвегия

Фото: Ocean Photography Awards 2020

Два овдовевших пингвина утешают друг друга в Мельбурне

Фото: Тобиас Баумгаертнер

Акула у побережья Флориды, США

Фото: Таннер Мэнселл

Исследование пещеры, Тонга

Фото: Карим Илья

Гнездо императорских пингвинов в пластиковой бутылке, Аргентина

Фото: Андреа Бенвенути

Победителей объявят в ноябре этого года.

Читайте также: Украинцы стали победителями Лондонского фестиваля уличной фотографии

Напомнис, ранее фотографию самки ягуара с детенышем в мексиканских мангровых лесах назвали лучшей на конкурсе Mangrove Photography Awards-2020. Работу под названием Once Again Being a Mother жури выбрало из более чем 1000 других снимков, участвующих в конкурсе.

Смотрите видео: как работают украинские фотографы за границей

Кроме этого, Сегодня.Lifestyle рассказывали, что фото украинца признали лучшим на международном конкурсе.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться