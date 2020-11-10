Акулы-серфингисты и овдовевшие пингвины. Посмотрите на самые красивые фото океана в 2020 году
Объявлен шорт-лист премии Ocean Photography Awards 2020
Фотографии акул-серфингистов и овдовевших пингвинов, утешающих друг друга, вошли в шорт-лист премии Ocean Photography Awards 2020. Победителем станет фотограф, который лучше других сможет передать всю красоту океана. Об этом сообщается на сайте конкурса.
В шести главных номинациях Ocean Photography Awards 2020 принимают участие работы фотографов со всего мира (арматоров и профессионалов).
Изображения оценивает авторитетное жури, среди них: член Международного зала славы фотографии Пол Никлен, основатель Международной лиги фотографов Кристина Миттермайер, кинематографист Шон Хайнрихс.
Ниже – работы фотографов, вошедших в шорт-лист.
Победителей объявят в ноябре этого года.
Напомнис, ранее фотографию самки ягуара с детенышем в мексиканских мангровых лесах назвали лучшей на конкурсе Mangrove Photography Awards-2020. Работу под названием Once Again Being a Mother жури выбрало из более чем 1000 других снимков, участвующих в конкурсе.
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Кроме этого, Сегодня.Lifestyle рассказывали, что фото украинца признали лучшим на международном конкурсе.
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