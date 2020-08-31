Александр Лукашенко вышел к белорусам с автоматом: курьезная реакция Сети

Большинство фотожаб появилось на странице "Чай з варэннем" в Twitter

Фотография президента Беларуси Александра Лукашенко в бронежилете и с автоматом на фоне Дворца Независимости в Минске стала новым мемом. Политика сравнили с президентом России Владимиром Путиным, президентом США Дональдом Трампом, главными героями компьютерных игр GTA и Super Mario, комиссаром из боевика "Такси", а также персонажем с картины эпохи Возрождения.

Большинство фотожаб появилось на странице "Чай з варэннем" в Twitter. Сегодня.Lifestyle выбрали самые забавные из них.

К слову, 30 августа в городах Беларуси снова проходили протесты против Александра Лукашенко, который, согласно ЦИК республики, победил на президентских выборах (прошли 9 августа).

Лукашенко не впервые появляется на публике с подобным снаряжением – 23 августа в ходе протестов в Минске он прилетел к Дворцу Независимости с бронежилетом и автоматом.

Смотрите видео: протестующие в Минске пришли к резиденции Лукашенко

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