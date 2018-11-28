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Американцу вернули потерянный кошелек с сюрпризом внутри

Мужчина забыл кошелек в самолете, когда летал на свадьбу сестры

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:45
Кошелек. Фото: pixabay
Кошелек. Фото: pixabay

Американец из Южной Дакоты Хантер Шамэтт поделился в сети невероятной историей, которая произошла с ним на днях. Мужчина забыл кошелек в самолете, когда летал на свадьбу сестры в Лас-Вегас. Мысленно он уже попрощался с потерянным, как вдруг получил посылку. Незнакомец вернул мужчине потерянный кошелек и подложил туда 40 долларов "для ровного счета", пишет WBRZ-TV.

Отправитель посылки также сообщил, что нашел кошелек в самолете в зазоре между сиденьем и стеной на рейсе из города Омаха, штат Небраска, в Денвер, штат Колорадо. Мужчина обнаружил внутри 60 долларов и решил добавить еще 40, чтобы порадовать владельца кошелька ровной суммой. Он подписался инициалами.

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Шамэтт обратился в авиакомпанию и смог выяснить личность незнакомца, чтобы поблагодарить его.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что украинка по ошибке выиграла в лотерею пять миллионов долларовЛотерейный билет, на котором нужно было сцарапать защитное поле, женщина хотела приобрести за один доллар в Манхеттене (Нью-Йорк) во время шопинга. Так случилось, что продавец случайно вручил ей билет, который стоил десять долларов – в условиях говорилось, что главный победитель получит пять тысяч долларов каждую неделю в течение оставшейся части своей жизни.

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