Американцу вернули потерянный кошелек с сюрпризом внутри

Мужчина забыл кошелек в самолете, когда летал на свадьбу сестры

Кошелек. Фото: pixabay

Американец из Южной Дакоты Хантер Шамэтт поделился в сети невероятной историей, которая произошла с ним на днях. Мужчина забыл кошелек в самолете, когда летал на свадьбу сестры в Лас-Вегас. Мысленно он уже попрощался с потерянным, как вдруг получил посылку. Незнакомец вернул мужчине потерянный кошелек и подложил туда 40 долларов "для ровного счета", пишет WBRZ-TV.

Отправитель посылки также сообщил, что нашел кошелек в самолете в зазоре между сиденьем и стеной на рейсе из города Омаха, штат Небраска, в Денвер, штат Колорадо. Мужчина обнаружил внутри 60 долларов и решил добавить еще 40, чтобы порадовать владельца кошелька ровной суммой. Он подписался инициалами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ С приближение праздников в Украине активизировались воры-карманники: как защититься

Шамэтт обратился в авиакомпанию и смог выяснить личность незнакомца, чтобы поблагодарить его.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что украинка по ошибке выиграла в лотерею пять миллионов долларов. Лотерейный билет, на котором нужно было сцарапать защитное поле, женщина хотела приобрести за один доллар в Манхеттене (Нью-Йорк) во время шопинга. Так случилось, что продавец случайно вручил ей билет, который стоил десять долларов – в условиях говорилось, что главный победитель получит пять тысяч долларов каждую неделю в течение оставшейся части своей жизни.