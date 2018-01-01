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Американец сделал себе на память татуировку украинской маршрутки

Татуировку с репкинской маршруткой Эван сделал себе, так как ненавидит этот вид транспорта

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:33
Он действительно набил маршрутку. Фото из откртых источников
Он действительно набил маршрутку. Фото из откртых источников

26-летний Эван Сиерадзки из США после того, как побывал в Украине, сделал себе татуировку маршрутки. Парень вначале работал волонтером корпуса Мира, сам родом из американского штата Огайо.

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Необычная татуировка
Вісник Ч

В Украину он приехал в 2016 году. Три месяца изучал украинский язык в Козельце. Затем переехал в Репки, где сейчас работает учителем английского языка.

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Необычная татуировка
Вісник Ч

Татуировку с репкинской маршруткой Эван Сиерадзки сделал себе, так как ненавидит этот вид транспорта. Он считает, что это адские маршрутки, в которые за раз может зайти до 50 человек.

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Ранее мать поменяла имя сыну из-за неудачной татуировки. Женщина изначально хотела набить на руке тату с именами дочери Новы и сына Кевина. Вернувшись домой, она обнаружила, что вместо "Кевина" на руке было набито "Келвин"

Она вернулась в салон, однако мастер лишь посмеялся над ошибкой. И припомнил, что она не стала проверять эскиз перед нанесением. Он вернул женщине деньги и дал контакты места, где сводят татуировки. Узнав, что удаление тату не очень приятная процедура, Йоханна решила назвать сына Келвином.

О том, чем опасны татуировки, смотрите на видео ниже:

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Источник: Zaxid.net
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