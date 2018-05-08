Американка нашла огромного таракана в своем ухе: "Ходила с ним 10 дней"

Женщина пыталась достать насекомое пинцетом

Таракан заполз американке в ухо. Фото: Facebook

Американка по имени Кэти Холли из штата Флорида на днях проснулась со странным ощущением – женщине показалось, что в ее ухе что-то есть. Она попыталась почистить ухо ватной палочкой, но это не помогло.

"Через пару секунд я осознала: это же лапки. Лапки! Лапки, которые могли принадлежать только отважному марципановому таракану, отправившемуся в путешествие по моему слуховому проходу", – вспоминает она.

Супруг женщины, присоединившийся к ней в ванной комнате, подтвердил ее подозрения. Они предприняли попытку достать насекомое пинцетом, но ничего не добились. После этого Холли обратилась к врачу, и тот извлек из ее уха три фрагмента таракана.

"Предсмертные судороги таракана, засевшего в очень чувствительной части тела, не сравнить ни с чем, что я могла бы адекватно описать", — отметила женщина.

Спустя девять дней ей пришлось вернуться в больницу с новыми жалобами. На этот раз врач вытащил из ее уха шесть фрагментов насекомого, которые не заметил во время первого обращения. Чтобы убедиться, что с тараканом покончено, он направил женщину к отоларингологу.

После осмотра специалист сообщил ей, что в ее наружном слуховом проходе по-прежнему остаются инородные тела.

"Вооружившись инструментом, напоминающим очень большие ножницы, он добыл оттуда целую голову и верхнюю часть туловища таракана, еще несколько лапок и усики", — рассказывает Холли.

По словам отоларинголога, в ее случае нет ничего особенного: она стала вторым пациентом с насекомым в ухе, который обратился к нему в тот день.

Напомним, в Индии врачи извлекли из черепа женщины живого таракана. Жуткий инцидент произошел в индийском городе Ченнаи. В ухо 45-летней женщины по имени Селви заполз таракан. Насекомое застряло в черепе женщины, вызвав у нее сильный зуд и головную боль.

Гражданка Индии была доставлена в больницу, где ей сделали операцию.

Ранее также сообщалось, что индийские медики извлекли из пациента огромного червя-паразита.