Американка украла лотерейный билет на полмиллиона долларов

На данный момент деньги еще не выплачены, утверждают представители лотереи

Жительница США украла у возлюбленной лотерейный билет Фото: Depositphotos

Американка по имени Жасмин Уоткинс из штата Северная Каролина утверждает, что возлюбленная украла у нее лотерейный билет Lucky for Life с выигрышем в 500 тысяч долларов.

Представители лотереи в США заявили, что претензию Уоткинс сейчас рассматривают, так как юридический спор о праве на выигрыш действительно существует. На данный момент деньги еще не выплачены, так как суд еще не принял решение. Они также добавили, что американка могла бы получать 25 тысяч долларов в год до конца своей жизни или забрать весь выигрыш сразу.

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Как сообщает Inside Edition, Жасмин Уоткинс отдала билет своей возлюбленной, потому что они решили вместе поехать и забрать деньги у представителей лотереи. Однако позже выяснилось, что девушка попыталась присвоить выигрыш себе, несмотря на то, что между ними не было договоренности о его разделе. Известно, что они просто вместе приобрели несколько лотерейных билетов в одном из местных магазинов.

Ранее "Сегодня" писали, как любители азартных игр из города Олбани в Австралии выиграли в лотерею благодаря ссоре. Кроме этого, мы рассказывали о Джеффи Хайнинге из американского города Гаррисон, который достал из мусорного ведра выброшенный накануне лотерейный билет и сорвал джекпот.

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