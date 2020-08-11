Американка в 60 лет выглядит на 30: она раскрыла секрет "вечной молодости" (фото)

Возраст – это всего лишь цифры, самое важное – позитивный настрой, утверждает Доун Хабшер

60-летняя Доун Хабшер из США выглядит вдвое моложе своих лет. Женщину очень часто принимают за сестру-близнеца ее 30-летней дочери по имени Шер. Об этом пишет британский таблоид Daily Mail.

По словам Доун, залог "вечной молодости" – спортивные упражнения, правильное питание, уход за кожей, сон и потребление дневной нормы воды. "Возраст – это всего лишь цифры. Самое важное – позитивный настрой", – утверждает Доун.

Американка вместе со своей дочерью завела общий аккаунт в Instagram, на которой подписано 75 тысяч пользователей.

"Парни, с которыми я встречалась, всегда говорили: "Я знаю, как ты будешь выглядеть через 30 лет". Люди постоянно принимают нас за сестер. Однажды мамин друг болтал с ней, думая, что разговаривает со мной", – рассказывает Шер.

60-летняя Доун Хабшер из США выглядит, как сестра-близнец своей дочери Фото: instagram.com/cherhubsher 60-летняя Доун Хабшер из США выглядит, как сестра-близнец своей дочери Фото: instagram.com/cherhubsher 60-летняя Доун Хабшер из США выглядит, как сестра-близнец своей дочери Фото: instagram.com/cherhubsher 60-летняя Доун Хабшер из США выглядит, как сестра-близнец своей дочери Фото: instagram.com/cherhubsher 60-летняя Доун Хабшер из США выглядит, как сестра-близнец своей дочери Фото: instagram.com/cherhubsher 1/5

60-летняя Хабшер утверждает, что дочь помогает ей следить за новыми стилями и трендами. "У нас одинаковый размер одежды, поэтому мы любим заглядывать друг другу в гардероб. То, что сидит хорошо на одной, обычно подходит и другой", – отмечает она.

Напомним, ранее мы рассказывали, как выглядеть моложе своих лет.

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