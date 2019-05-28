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Анаконда принесла потомство без самца: фото

Змея жила в серпентарии без самцов, а размножение произошло благодаря партеногенезу, говорят ученые

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:18
В США анаконда принесла потомство без самца
В США анаконда принесла потомство без самца
Фото: Pixabay

В Бостоне (США) зеленая анаконда Анна обзавелась потомством без помощи самца, клонировав себя. Об этом рассказали сотрудники аквариума Daily Mirror.

В США анаконда принесла потомство без самца
Фото: New England Aquarium
В США анаконда принесла потомство без самца
Фото: New England Aquarium
В США анаконда принесла потомство без самца
Фото: New England Aquarium
В США анаконда принесла потомство без самца
Фото: New England Aquarium
В США анаконда принесла потомство без самца
Фото: New England Aquarium
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Анна жила в серпентарии без самцов, а появление потомков произошло благодаря партеногенезу – особой форме размножения без оплодотворения, характерной для насекомых. Среди анаконд это второй случай в истории.
"Жизнь всегда найдет выход. Это уникальная репродуктивная стратегия, однако она проигрывает в жизнеспособности традиционному оплодотворению", – говорит представитель океанариума Тони Лакассе.

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Смотрите видео: анаконда перекрыла трассу в Бразилии

Прежде чем заявить о случае партеногенеза в океанариуме, ученым пришлось провести исследования: перепроверить, действительно ли все соседки анаконды по террариуму были самками, а также сделать тест ДНК двух змеенышей. Оказалось, что потомство анаконды является генетическим клоном своей матери.

Как сообщалось, в прошлом году в Бразилии храбрая девушка поймала и унесла перекрывшую дорогу анаконду. Кроме этого, мы рассказывали, как в Германии из озера Латумер Зе спасатели выловили желтую анаконду длиной 2,5 метра.

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