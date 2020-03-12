Аномально низкий мужчина показал своего брата-гиганта: фото

Житель американского штата Джорджия к 28 годам вырос до 76 сантиметров

Свой 28-й день рождения отметил один из самых низких мужчин на планете – Ник Смит, житель американского штата Джорджия. Мужчина из-за дварфизма вырос только до 76 сантиметров. Врачи с детства предупреждали, что у него будут проблемы со здоровьем и он может не дожить до зрелого возраста, но пока все в порядке.

Ник Смит и его брат

Фото: facebook.com/pg/nicksmithfanpage

Мать аномально низкого американца – Шелли – признается, что она постоянно беспокоится о будущем сына. По словам женщины, даже небольшая простуда может серьезно сказаться на его здоровье.

Ник Смит вырос к 28 годам до 76 сантиметров Фото: facebook.com/pg/nicksmithfanpage Ник Смит вырос к 28 годам до 76 сантиметров Фото: facebook.com/pg/nicksmithfanpage Ник Смит вырос к 28 годам до 76 сантиметров Фото: facebook.com/pg/nicksmithfanpage Ник Смит вырос к 28 годам до 76 сантиметров Фото: facebook.com/pg/nicksmithfanpage Ник Смит вырос к 28 годам до 76 сантиметров Фото: facebook.com/pg/nicksmithfanpage Ник Смит вырос к 28 годам до 76 сантиметров Фото: facebook.com/pg/nicksmithfanpage Ник Смит вырос к 28 годам до 76 сантиметров Фото: facebook.com/pg/nicksmithfanpage Ник Смит вырос к 28 годам до 76 сантиметров Фото: facebook.com/pg/nicksmithfanpage Ник Смит вырос к 28 годам до 76 сантиметров Фото: facebook.com/pg/nicksmithfanpage 1/9

"Мы и мечтать не могли, что он доживет до 28 лет. Но нельзя сказать наверняка, будет ли он с нами в свой следующий день рождения, – рассказывает Шелли в интервью газете The Sun. – Ник ведет полноценную жизнь наперекор опасениям докторов".

В день рождения Ника его сфотографировали вместе с 25-летним братом Леви, чей рост составляет 1,96 метра. Большая разница в росте не мешает братьям весело проводить время и играть в спортивные игры, такие как бейсбол. "Мы любим праздновать его день рождения. Мы радуемся, что он жив и все еще с нами", – подчеркнул его второй брат Трэвис.

Несмотря на все трудности, семья Ника радуется любой возможности провести с ним время.

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