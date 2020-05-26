Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Аномального поросенка с двумя головами показали на видео

Сегодня, 06:57

Животное прожило всего четыре дня, утверждает фермер

В середине мая на ферме в регионе Илоило на Филиппинах родился аномальный поросенок с двумя головами и тремя глазами. Владелец дал ему кличку Ко-пиг. Животное прожило всего четыре дня и скончался, сообщает сайт Newsflare.

"Мой отец верил, что поросенок принесет удачу нашему дому во время этой пандемии, поэтому он решил принести его домой. Мы сделали все от нас зависящее, чтобы спасти его, но ему не удалось выжить", – рассказывает дочь фермера – Кэти. Она также добавила, что все соседи приходили посмотреть на необычное животное.

Читайте также:
"С человеческим лицом": поросенок-мутант напугал фермера, видео

Двухголовые детеныши появляются на свет, когда эмбрион разделяется как при формировании близнецов, но не до конца. Эта мутация называется полицефалия. Такие особи редко живут больше нескольких месяцев.

Видео: ViralPress

Подобная деформация у животных может быть вызвана влиянием окружающей среды, загрязнением, проблемами с питанием плода, говорят эксперты.

Напомним, это уже не первый случай: в китайской провинции Юньнань на свет появился поросенок с мордой слоненка. Кроме этого, на видео показали аномального трехглазого поросенка.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
В Лондоне зоозащитница потеряла квартиру из-за поросенка На видео показали поросенка-мутанта с мордой слона "С человеческим лицом": поросенок-мутант напугал фермера, видео В разгар пандемии коронавируса в Китае родился аномальный поросенок: видео
видео Филиппины аномалии мутант поросенок
Реклама

Новости партнеров

Самая эффектная волейболистка Казахстана, а возможно, и мира
Самая эффектная волейболистка Казахстана, а возможно, и мира
Доедают хлеб без соли: 7 звезд, которые в долгах как в шелках
Доедают хлеб без соли: 7 звезд, которые в долгах как в шелках
Садальский забил тревогу и попросил помощи для Андрея Данилко
Садальский забил тревогу и попросил помощи для Андрея Данилко
Полина Гагарина ушла от мужа и выгнала его из своей компании
Полина Гагарина ушла от мужа и выгнала его из своей компании

Популярные статьи

Вчера, 20:20Шоу-бизнес

"Они очень запуганы": экс-жене рэпера Сереги удалось встретиться со своими детьми

Вчера, 19:30Шоу-бизнес

Впервые о личном: Олег Скрипка признался, почему распался первый брак с француженкой

Вчера, 18:35Fun

25 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 18:14Food

Как выбрать и замариновать мясо для шашлыка

Вчера, 16:30Шоу-бизнес

Проводили в последний путь: где похоронили маму Ирины Билык

Вчера, 16:06Шоу-бизнес

"Уходите, не надейтесь, что кто-то изменится": украинская супермодель обратилась к подписчицам

Вчера, 14:02Смотрите на OLL.TV

5 крутых сериалов, которые вышли в 2020 году

Вчера, 10:44Шоу-бизнес

Именинница дня: ТОП-5 гугл-запросов о Маше Ефросининой

Вчера, 05:56Fun

Телеведущая на карантине не мыла волосы шампунем: как она выглядит сейчас, фото

24 маяFun

Где покататься на роликах в Киеве с семьей: обзор роллердромов

24 маяFun

24 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

24 маяСтиль

Платья украинских брендов, которые мы будем носить этим летом

23 маяFun

23 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

23 маяШоу-бизнес

57-летняя Деми Мур восхитила фигурой в купальнике

23 маяШоу-бизнес

"Надоест одно и то же": финалистка Холостяк-10 прокомментировала выбор главного героя

23 маяШоу-бизнес

Тина Кароль снялась в откровенной фотосессии без белья

Новости партнеров

Названий знак Зодіаку, якому суджена самотня старість
Названий знак Зодіаку, якому суджена самотня старість
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
В Сети начали догадываться, что случилось с Заворотнюк
В Сети начали догадываться, что случилось с Заворотнюк
Вот это поворот. Лилия Ребрик назвала свое настоящее имя
Вот это поворот. Лилия Ребрик назвала свое настоящее имя
Як зараз виглядає Надія Кадишева: що сталося з зіркою 90-х
Як зараз виглядає Надія Кадишева: що сталося з зіркою 90-х
Як дівчина з дитячого будинку підкорює світ
Як дівчина з дитячого будинку підкорює світ
Тает во рту: Королевский пирог с творогом. Рецепт
Тает во рту: Королевский пирог с творогом. Рецепт
"Танцующий миллионер" Джанлука Вакки впервые станет отцом (видео)