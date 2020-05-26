Аномального поросенка с двумя головами показали на видео

Животное прожило всего четыре дня, утверждает фермер

В середине мая на ферме в регионе Илоило на Филиппинах родился аномальный поросенок с двумя головами и тремя глазами. Владелец дал ему кличку Ко-пиг. Животное прожило всего четыре дня и скончался, сообщает сайт Newsflare.

"Мой отец верил, что поросенок принесет удачу нашему дому во время этой пандемии, поэтому он решил принести его домой. Мы сделали все от нас зависящее, чтобы спасти его, но ему не удалось выжить", – рассказывает дочь фермера – Кэти. Она также добавила, что все соседи приходили посмотреть на необычное животное.

Двухголовые детеныши появляются на свет, когда эмбрион разделяется как при формировании близнецов, но не до конца. Эта мутация называется полицефалия. Такие особи редко живут больше нескольких месяцев.

Видео: ViralPress

Подобная деформация у животных может быть вызвана влиянием окружающей среды, загрязнением, проблемами с питанием плода, говорят эксперты.

Напомним, это уже не первый случай: в китайской провинции Юньнань на свет появился поросенок с мордой слоненка. Кроме этого, на видео показали аномального трехглазого поросенка.

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