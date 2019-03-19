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Аномальную обезьяну-переростка сняли на фото

Необычное животное обитает в странах Южной Америки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:01
Аномально мускулистую обезьяну сняли на камеру
Аномально мускулистую обезьяну сняли на камеру
Фото: Pixabay

В зоопарке Korkeasaari Zoo города Хельсинки, Финляндия, обнаружили аномально мускулистую обезьяну, пишет Fox News.

"Я не мог поверить своим глазам, насколько у обезьяны большие мышцы, — вспоминает автор снимка, фотограф Сантери Оксанен. — Рядом с ней другие приматы выглядели очень маленькими, и казалось, что они немного опасались ее".

Вид приматов бледный саки широко известен своим мускулистым строением тела, достигаемым за счет частых перемещений с ветки на ветку. Особи мужского пола, как правило, проявляют большую активность. Необычное животное обитает в странах Южной Америки, в том числе в Бразилии, Венесуэле и Гайане.
 

Напомним, что в Китае цирковая обезьяна вызвала ДТП. Жительница Китая приняла за красный сигнал светофора зад обезьяны, сидящей на металлической опоре над автотрассой, и резко затормозила.

Также мы сообщали, что обезьяна оголила грудь посетительницы зоопарка: забавное видео. В одном из зоопарков Таиланда обезьяна прыгнула на посетительницу и попыталась стянуть с нее топ. Это произошло с американкой Бриттани Боумен. Кроме этого, сообщалось о том, что шимпанзе научили играть в "камень, ножницы, бумага". Об этом рассказывается в работе, опубликованной в журнале Primates.

Смотрите видео: обезьяна опустошила туристу бутылку пива

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