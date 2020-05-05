Аномальный случай: женщина родила троих идентичных близнецов, фото

Соседи решили поддержать многодетную семью и подарили им предметы первой необходимости

26-летняя Кэти Кроу из британского Уэльса с помощью кесарева сечения родила трех идентичных близнецов – Томми, Джошуа и Эдди. По словам медиков, подобное встречается лишь у одной из 200 миллионов рожениц, пишет издание Daily Mail.

По словам многодетной матери, Томми родился в 17:50 и весил 1,23 килограмма. Джошуа с весом в 1,49 килограмма появился на свет минутой позже. Еще через минуту родился последний из близнецов – Эдди. Его вес составлял 1,46 килограмма. "Няня сказала мне, что все в жизни случаются по какой-то причине, и это произошло неспроста", – рассказывает Кроу.

Помимо новорожденных близнецов, у Кэти и ее супруга Роба Эллиса есть четырехлетний сын Джейкоб.

Томми, Джошуа и Эдди и их старший брат Джейкоб Фото: facebook.com/katie.craw

Соседи решили поддержать многодетную семью и анонимно подложили к крыльцу их дома предметы первой необходимости, в том числе упаковки с подгузниками. "Говорят, чтобы вырастить ребенка, нужна помощь целой деревни. Согласна с этим", – иронично заметила британка.

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Напомним, Николь и Тодда Бейли из Великобритании стали родителями для двоих необычных детей – Харпер и Куинн. Они близнецы, но при этом у девочек разная внешность. Так, у Харпер диагностировали синдром Дауна, а Куинн – абсолютно здорова. Кроме этого, мы опубликовали снимки "самых красивых в мире" близняшек.

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