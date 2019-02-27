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Антилопа обманула львов и благополучно скрылась: курьезное видео

Инцидент произошел на берегу реки Мпумаланга

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:02
Лев
Лев
Фото: Pixabay

В южноафриканском национальном парке Крюгера лев на глазах туристов испортил львице охоту. Кадры, снятые очевидцем, опубликованы на канале Kruger Sightings в YouTube.

Инцидент произошел на берегу реки Мпумаланга. "Однажды мы обнаружили на берегу львов и стадо антилоп неподалеку", - говорит Питер Крейг-Купер, снявший видео. Ничего не подозревающие антилопы направлялись к тому самому месту, где прятались хищники.

Когда они оказались рядом, одна из львиц стала осторожно подкрадываться к добыче. "Самец решил помочь, - рассказывает Крейг-Купер. - Ошибка дилетанта. Внезапно воцарился хаос. Самец бросился к антилопе сверху, самка - снизу. Львы столкнулись, а антилопа благополучно сбежала".

Напомним, в сети появилось видео эпической схватки львицы с буйволом. Ранее мы также писали, что двух львов застукали в объятиях на глазах у самки. Фотограф Русс Бриджес из Ротерема запечатлел эту необычную ситуацию на фото. 

Также напомним, что во Франции лев напал на дрессировщика: мужчине делали операцию пять часов. После нападения льва решили в цирке больше не держать – животное перевели в зоопарк.

Смотрите видео: лев захотел любви от испуганной крымчанки

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