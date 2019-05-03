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Арья Старк после убийства Короля Ночи стала героем насмешек: видео

После выхода третьего эпизода 8-го сезона сериала "Игра престолов" в Twitter появился забавный флешмоб #AryaChallenge

Владимир Грисюк
Сегодня, 12:30
Арья Старк Фото: HBO
Арья Старк
Фото: HBO

28 апреля телеканал HBO показал третий эпизод восьмого сезона популярного американского телесериала "Игра престолов". В серии под названием "Долгая ночь" защитники Винтерфела вступают в эпичный бой с армией Короля Ночи. Последнего в финале убивает Арья Старк. Девушке невероятным образом удается перебросить кинжал из руки в руку и нанести смертельный удар главному антагонисту всей саги.

После выхода эпизода в Twitter появился забавный флешмоб #AryaChallenge. Фанаты "Игры престолов" пытаются повторить подвиг Арьи, но не у всех это получается хорошо.
 

Отметим, что "Долгая ночь" является самой длинной серией за все сезоны сериала. Она длится 82 минуты. При этом ее съемки продолжались 7,5 месяцев: это была 6-7 дневная рабочая неделя по 16-18 часов в сутки.

Напомним, телеканал HBO опубликовал трейлер 4 серии 8 сезона сериала "Игра престолов", которая выйдет уже 5 мая. В новом ролике фанаты могут увидеть, кто же выжил после масштабной битвы на севере.

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Источник: Сегодня
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