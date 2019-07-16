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Австралийская модель получила три года условно за пьяный дебош в самолете

Адау Морнян устроила скандал из-за алкоголя и ударила бортпроводницу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:56

Исправительные работы для известной топ-модели! Австралийка получила три года условно и 100 часов общественных работ за пьяный дебош в самолете. 25-летняя Адау Морнян устроила беспорядок в январе во время перелета из Мельбурна в Лос-Анджелес. Сначала модель выпила несколько бокалов вина, а когда больше не налили – устроила скандал и ударила бортпроводницу.

Австралийская модель Адау Морнян
Австралийская модель Адау Морнян
Фото: Instagram

Утихомирить красавицу удалось лишь наручниками. К концу полета ее держали в изоляции, в хвосте самолета. На суде девушка раскаялась, мол, допустила ошибку. За такое поведение Морнян могла сесть в тюрьму на 21 год. Но Фемида сжалилась над красавицей.

Напомним, ранее мы рассказывали, как самолет экстренно сел из-за хаоса на борту. 

Кроме того сообщали, что сексуальную фитнес-модель на пляже укусила свинья. За пару дней ролик Мишель Левин в Instagram собрал больше пяти миллионов просмотров и тысячи комментариев.

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