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Автора книги "Как убить мужа" обвинили в убийстве мужа: все подробности

Мотивом преступления могла стать страховка в размере миллиона долларов

Владимир Грисюк
Сегодня, 13:05

Американскую писательницу из Орегона Нэнси Крэмптон-Брофи, которая является автором эссе "Как убить мужа" (2011), обвинили в убийстве собственного супруга Дэна Брофи. Мотивом преступления могла стать страховка в размере миллиона долларов. Об этом сообщает издание People.

Муж Нэнси Крэмптон-Брофи, шеф-повар по имени Дэн, был убит два года назад в Кулинарном институте Орегона в Портленде. В него стреляли дважды. Сначала в спину, а затем в грудь – с близкого расстояния. Нэнси задержали спустя три месяца.

По данным прокурора, в семействе Брофи были финансовые проблемы. Любопытно, что Дэн Брофи был единственным бенефициаром со страховой выплатой в размере 1,15 миллиона долларов. По версии обвинения, Нэнси в случае гибели мужа должна была получить все деньги. Она якобы намеревалась продать дом и отправиться в путешествие. Однако своей вины писательница не признает.

Автора книги "Как убить мужа" обвинили в убийстве супруга
Фото: MULTNOMAH COUNTY SHERIFF'S OFFICE
Автора книги "Как убить мужа" обвинили в убийстве супруга
Фото: MULTNOMAH COUNTY SHERIFF'S OFFICE
Автора книги "Как убить мужа" обвинили в убийстве супруга
Фото: MULTNOMAH COUNTY SHERIFF'S OFFICE
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"Дэн Брофи был доволен своим образом жизни и материальным положением, но Нэнси хотела чего-то большего", – говорится в заявлении прокурора.

Адвокаты 69-летней Крэмптон-Брофи просят перевести ее в гостевой дом, поскольку здоровье подозреваемой под угрозой из-за коронавируса, сообщает издание Oregonian. Сейчас женщина, которую решили не отпускать под залог, находится в изоляторе округа Малтнома. Слушания по ее делу продолжаются.

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Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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