"Б/у, шесть месяцев, замеры – в личку": на сайте бесплатных объявлений нашли мальчика
Объявление разместила жительница Одесской области под ником Настюша
На одном из украинских сайтов бесплатных объявлений пользовательница Галина Микитюк нашли фото мальчика с подписью: "В хорошем состоянии от 6 месяцев замеры отправлю в личку". Об этом она написала на своей странице в Facebook
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"Очень простой, бытовой пример того, как важно быть грамотным. Вот хотя бы для того, чтобы написать банальное объявление. А то что здесь предлагают? Рассаду? Земельный участок? Ребенка? Фото грустного мальчика, саженцев и подпись: "В хорошем состоянии от 6 месяцев". Отдадут бесплатно, а замеры вышлют в личку", – написала она на своей странице в Facebook.
Как оказалось, объявление под названием "Бесплатно курточка" разместила на сайте OLX жительница Одесской области под ником Настюша. На данный момент предложение актуально. Страницу посмотрели 1245 пользователей.
Напомним, ранее мы писали, что на одном из крупнейших украинских сайтов интернет-объявлений 27 января появилась возможность купить некую "вакцину от коронавируса".
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