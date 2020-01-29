"Б/у, шесть месяцев, замеры – в личку": на сайте бесплатных объявлений нашли мальчика

Объявление разместила жительница Одесской области под ником Настюша

Объявление на сайте удивило пользователей Сети Фото: Hannes Edinger / Pixabay

На одном из украинских сайтов бесплатных объявлений пользовательница Галина Микитюк нашли фото мальчика с подписью: "В хорошем состоянии от 6 месяцев замеры отправлю в личку". Об этом она написала на своей странице в Facebook

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"Очень простой, бытовой пример того, как важно быть грамотным. Вот хотя бы для того, чтобы написать банальное объявление. А то что здесь предлагают? Рассаду? Земельный участок? Ребенка? Фото грустного мальчика, саженцев и подпись: "В хорошем состоянии от 6 месяцев". Отдадут бесплатно, а замеры вышлют в личку", – написала она на своей странице в Facebook.

Фото: facebook.com/1.galynka

Как оказалось, объявление под названием "Бесплатно курточка" разместила на сайте OLX жительница Одесской области под ником Настюша. На данный момент предложение актуально. Страницу посмотрели 1245 пользователей.

Фото: "Сегодня" / ОЛХ

Напомним, ранее мы писали, что на одном из крупнейших украинских сайтов интернет-объявлений 27 января появилась возможность купить некую "вакцину от коронавируса".

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