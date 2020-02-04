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Бабуин украл львенка: сцену из "Короля льва" увидели в реальной жизни, фото и видео

Увиденное в национальном парке ЮАР фотографу удалось запечатлеть на снимках

Владимир Грисюк
Сегодня, 17:32

Бабуин и львенок повторили знаменитую сцену из "Короля льва"
Фото: facebook.com/kurtsafari
Бабуин и львенок повторили знаменитую сцену из "Короля льва"
Фото: facebook.com/kurtsafari
Бабуин и львенок повторили знаменитую сцену из "Короля льва"
Фото: facebook.com/kurtsafari
Бабуин и львенок повторили знаменитую сцену из "Короля льва"
Фото: facebook.com/kurtsafari
Бабуин и львенок повторили знаменитую сцену из "Короля льва"
Фото: facebook.com/kurtsafari
Бабуин и львенок повторили знаменитую сцену из "Короля льва"
Фото: facebook.com/kurtsafari
Бабуин и львенок повторили знаменитую сцену из "Короля льва"
Фото: facebook.com/kurtsafari
Бабуин и львенок повторили знаменитую сцену из "Короля льва"
Фото: facebook.com/kurtsafari
Бабуин и львенок повторили знаменитую сцену из "Короля льва"
Фото: facebook.com/kurtsafari
Бабуин и львенок повторили знаменитую сцену из "Короля льва"
Фото: facebook.com/kurtsafari
Бабуин и львенок повторили знаменитую сцену из "Короля льва"
Фото: facebook.com/kurtsafari
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Фотограф и сафари-гид Курт Шульц в национальном парке в Южной Африке запечатлел на фото, как маленького львенка взял на руки бабуин. Увиденное напомнило мужчине сцену из культового мультфильма "Король лев". По его словам, там был очень похожий эпизод.

Фото: facebook.com/GuidesRangers

Курт Шульц не смог упустить этот момент и сделал целую серию фото, которую опубликовал в субботу, 1 февраля, на своей странице в Facebook.

Фото: Сегодня

Сцена в национальном парке ЮАР была похожа на то, как Рафики из "Короля льва" ухаживает за маленьким Симбой – он даже принялся его гладить и вычесывать.

Компания "Disney" пожертвовала полтора миллиона долларов на восстановление популяции львов:

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Узнать судьбу настоящего детеныша фотографу не удалось: ему пришлось идти дальше, чтобы не мешать туристам. "Часто бабуины убивают маленьких леопардов или львов. Природа жестока и в большинстве случаев маленьким хищникам в ней непросто выжить", – написал он в Facebook.

Джош Майерс, хозяин собаки по кличке Луна, заявил, что его умилила реакция питомца на сцену из мультфильма "Король Лев", когда Симба находит тело своего отца Муфасы. "Это самая милая вещь, которую я когда-либо видел", – отметил мужчина.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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