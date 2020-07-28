Бабуины с ножами и пилами окружили посетителей парка: невероятные фото
Животные забрали инструменты из ящиков рабочих, предполагают сотрудники парка Ноусли
В британском сафари-парке Ноусли, графство Мерсисайд, посетители заметили стаю агрессивных бабуинов, которая ходила по территории с цепными пилами, отвертками, ножами и другими опасными предметами. Об этом сообщает издание Metro.
На обнародованных в Сети фотографиях можно увидеть, как животные окружают въезжавшие на территорию сафари-парка автомобили, отрывают боковые зеркала и дворники.
"Дети радуются обезьянам, а затем родители едут домой без номерных знаков. В этом году у меня было двое покупателей, которые стали жертвами этих бабуинов", – рассказывает механик из близлежащего автомагазина.
Вооруженные обезьяны могут быть городской легендой, уверен представитель парка. "Мы считаем, что большинство из этих историй преувеличены. Их приукрашивают, когда рассказывают друг другу, чтобы сделать более захватывающими и невероятными", – утверждает он.
Сотрудники парка, в свою очередь, предполагают, что бабуины забрали инструменты из ящиков рабочих, которые заходили в их вольер.
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