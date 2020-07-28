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Бабуины с ножами и пилами окружили посетителей парка: невероятные фото

Сегодня, 05:55

Животные забрали инструменты из ящиков рабочих, предполагают сотрудники парка Ноусли

В британском сафари-парке Ноусли, графство Мерсисайд, посетители заметили стаю агрессивных бабуинов, которая ходила по территории с цепными пилами, отвертками, ножами и другими опасными предметами. Об этом сообщает издание Metro.

На обнародованных в Сети фотографиях можно увидеть, как животные окружают въезжавшие на территорию сафари-парка автомобили, отрывают боковые зеркала и дворники.

"Дети радуются обезьянам, а затем родители едут домой без номерных знаков. В этом году у меня было двое покупателей, которые стали жертвами этих бабуинов", – рассказывает механик из близлежащего автомагазина.

Бабуины c ножами и цепными пилами напали на автомобили в сафари-парке
Фото: Knowsley Safari Park
Бабуины c ножами и цепными пилами напали на автомобили в сафари-парке
Фото: Knowsley Safari Park
Бабуины c ножами и цепными пилами напали на автомобили в сафари-парке
Фото: Knowsley Safari Park
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Вооруженные обезьяны могут быть городской легендой, уверен представитель парка. "Мы считаем, что большинство из этих историй преувеличены. Их приукрашивают, когда рассказывают друг другу, чтобы сделать более захватывающими и невероятными", – утверждает он.

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Сотрудники парка, в свою очередь, предполагают, что бабуины забрали инструменты из ящиков рабочих, которые заходили в их вольер.

Напомним, ранее мы писали, как в австралийском городе Сидней 15-летний вожак стаи приматов в попытке спастись от стерилизации сбежал вместе с двумя самками.

Смотрите видео: шимпанзе научилась самостоятельно убирать свою клетку

Кроме этого, "Сегодня" рассказывали, как шимпанзе научили играть в "камень, ножницы, бумага".

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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