Бабуины с ножами и пилами окружили посетителей парка: невероятные фото

Животные забрали инструменты из ящиков рабочих, предполагают сотрудники парка Ноусли

В британском сафари-парке Ноусли, графство Мерсисайд, посетители заметили стаю агрессивных бабуинов, которая ходила по территории с цепными пилами, отвертками, ножами и другими опасными предметами. Об этом сообщает издание Metro.

На обнародованных в Сети фотографиях можно увидеть, как животные окружают въезжавшие на территорию сафари-парка автомобили, отрывают боковые зеркала и дворники.

"Дети радуются обезьянам, а затем родители едут домой без номерных знаков. В этом году у меня было двое покупателей, которые стали жертвами этих бабуинов", – рассказывает механик из близлежащего автомагазина.

Бабуины c ножами и цепными пилами напали на автомобили в сафари-парке Фото: Knowsley Safari Park Бабуины c ножами и цепными пилами напали на автомобили в сафари-парке Фото: Knowsley Safari Park Бабуины c ножами и цепными пилами напали на автомобили в сафари-парке Фото: Knowsley Safari Park 1/3

Вооруженные обезьяны могут быть городской легендой, уверен представитель парка. "Мы считаем, что большинство из этих историй преувеличены. Их приукрашивают, когда рассказывают друг другу, чтобы сделать более захватывающими и невероятными", – утверждает он.

Сотрудники парка, в свою очередь, предполагают, что бабуины забрали инструменты из ящиков рабочих, которые заходили в их вольер.

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