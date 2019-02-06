Барсук-медоед победил леопарда, чтобы спасти потомство: видео

Туристы стали свидетелями невероятной схватки животных в ЮАР

Леопард Фото: pixabay

Барсук-медоед обхитрил леопарда, чтобы защитить свое потомство. Видео из мира дикой природы, снятое гидом Сахарой Вульфсон в южноафриканском национальном парке Крюгера, опубликовано на YouTube-канале Kruger Sightings.

На ролике можно увидеть, как леопард подкрадется к детенышу барсука-медоеда, который сидит на расстоянии десяти метров и не замечает опасности. Затем хищник бросается на него. Заметив это, барсучиха атаковала леопарда и, несмотря на разницу в размерах, с легкостью обратила его в бегство.

По утверждению Вульфсон, детеныш пережил нападение. Туристы потеряли его из виду, когда мать взяла его за загривок и утащила в нору. "Барсучонок, вероятно, сломал переднюю правую лапу, но почти наверняка выживет благодаря силе и защите своей матери", – пишет женщина.

Напомним, леопард неудачно попытался поймать дикобразов. Видеоролик с животными собрал почти два миллиона просмотров.Кроме этого, сайт Сегодня" писал, что в Индии удирающий от леопарда полицейский спрыгнул с крыши. Ранее также сообщалось, что работа международного аэропорта Катманду имени Трибхувана была приостановлена из-за леопарда, вышедшего на взлетно-посадочную полосу.

Смотрите видео: леопард пришел поесть и отдохнуть на пляж

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