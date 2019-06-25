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Бедный котик: питомец пережил часовую стирку в машинке

В ветеринарной клинике состояние животного оценили как критическое

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:51
Кот Феликс пережил часовую стирку в машинке
Кот Феликс пережил часовую стирку в машинке
Фото: Stefani Carroll-Kirchoff

Американка Стефани Кэрролл-Кирхофф из города Мэйплвуд, штат Миннесота (США), случайно закрыло своего годовалого кота по кличке Феликс работающей стиральной машинке. Курьезный инцидент произошел с женщиной в среду, 19 июня, сообщает Fox News.

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Через час женщина открыла дверцу машины и обнаружила внутри Феликса. Кэрролл-Кирхофф с отцом отправились в ветеринарную клинику. Там состояние питомца оценили как критическое. Ветеринары подчеркнули, что питомец чудом остался в живых. Для восстановления его поместили в кислородную камеру, использование которой обходится хозяйке в тысячу долларов в сутки. По подсчетам врачей, процесс выздоровления займет несколько недель. Благодаря процедурам Феликс уже начал есть.

Кот Феликс
Кот Феликс
Фото: Stefani Carroll-Kirchoff

Стефани утверждает, что не заметила, как кот залез в стиральную машину. "Должно быть, я на несколько минут отвернулась, когда складывала вещи. Я не видела, как он туда залез", – рассказывает она. 

Ранее "Сегодня" рассказывали, как кот с необычной внешностью стал звездой интернета. Кроме того, мы показывали фото загадочную кошку-лису.

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