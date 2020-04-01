"Бегает и лает": овца считает себя собакой, забавные фото

Овца по кличке Чопси, живущая в британском городе Бамптон, любит играть с собаками

В британском городе Бамптон овца по кличке Чопси любит играть с собаками и даже издает звуки, похожие на лай. Владелицы животного отметили, что Чопси не чувствует себя комфортно в компании с другими овцами – развлекаться ей куда интереснее с собаками.

"Она сходит с ума, когда видит, что рядом с полем проходит еще один пес. Она лает на них почти так же, как собаки на других собак", – рассказала владелица Чопси в интервью изданию The Sun.

По словам фермерши, овечка должна была научить собак не гоняться за животными, но что-то пошло не так. Британка также добавила, что люди не сразу понимают, кем Чопси является на самом деле.

Овечка Чопси считает себя собакой Фото: The Sun Овечка Чопси считает себя собакой Фото: The Sun Овечка Чопси считает себя собакой Фото: The Sun Овечка Чопси считает себя собакой Фото: The Sun Овечка Чопси считает себя собакой Фото: The Sun Овечка Чопси считает себя собакой Фото: The Sun 1/6

"Когда люди проходят мимо нас, они даже не понимают, что Чопси – овца, потому что она бегает со всеми собаками. Иногда прохожие удивленно спрашивают: "О Боже, это что – овца?" – смеется женщина.

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Напомним, ранее мы писали о собаке по кличке Рэй, которая стала настоящим героем Сети и собрала тысячи лайков в Instagram. Питомец завоевывает внимание подписчиков благодаря своей особенности – у него вместо двух ушей выросло одно – посредине головы.

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