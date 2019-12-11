Бегун в прямом эфире отшлепал корреспондентку: видео
Представители телеканала назвали действия мужчины достойными порицания
Корреспондентку телеканала WSAW-TV Алекс Бозарджян, которая вела репортаж с благотворительного забега, спортсмен шлепнул по ягодицам. Инцидент произошел в американском городе Саванна, штат Джорджия. Об этом сообщает CBS News.
На короткой записи показано, как журналистка ведет прямой эфир с места события, стоя спиной к бегунам. Один из них не удержался и хлопнул репортершу по ягодицам.
"Ты нарушил мои права. Женщины не должны сталкиваться с подобным", – написала в Twitter Алекс Бозарджян.
Смотрите видео, как мужчина "зажал" ягодицы ведущей в прямом эфире
Представители телеканала назвали действия мужчины достойными порицания и выразили поддержку Бозарджян. Директор спортивного совета Саванны Роберт Уэллс заявил, что совет опознал нарушителя и отстранил его от всех соревнований.
Напомним, ранее мы писали, как украинская телеведущая жестко оконфузилась в прямом эфире. Также мы рассказывали о том, что забавные ляпы журналистов показали в одном видео.
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