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Бегун в прямом эфире отшлепал корреспондентку: видео

Представители телеканала назвали действия мужчины достойными порицания

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:36
Журналистку из США шлепнули в прямом эфире
Журналистку из США шлепнули в прямом эфире
Фото: Depositphotos

Корреспондентку телеканала WSAW-TV Алекс Бозарджян, которая вела репортаж с благотворительного забега, спортсмен шлепнул по ягодицам. Инцидент произошел в американском городе Саванна, штат Джорджия. Об этом сообщает CBS News.

На короткой записи показано, как журналистка ведет прямой эфир с места события, стоя спиной к бегунам. Один из них не удержался и хлопнул репортершу по ягодицам.

"Ты нарушил мои права. Женщины не должны сталкиваться с подобным", – написала в Twitter Алекс Бозарджян.

Смотрите видео, как мужчина "зажал" ягодицы ведущей в прямом эфире

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Представители телеканала назвали действия мужчины достойными порицания и выразили поддержку Бозарджян. Директор спортивного совета Саванны Роберт Уэллс заявил, что совет опознал нарушителя и отстранил его от всех соревнований.

Напомним, ранее мы писали, как украинская телеведущая жестко оконфузилась в прямом эфире. Также мы рассказывали о том, что забавные ляпы журналистов показали в одном видео.

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