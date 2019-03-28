Белая женщина 70 лет по ошибке считала себя темнокожей

О своем открытии американка поведала в автобиографии

Верда Берд Фото: San Antonio Express-News

В 70 лет жительница техасского города Конверс Верда Берд, которая всю жизнь считала себя темнокожей, узнала, что выросла в приемной семье. Она рассказала о своем открытии в автобиографии.

"Моя приемная мать Эдвинна Вагнер никогда не говорила мне, что удочерила белую девочку", — говорит Верда Берд в интервью таблоиду Daily Mail. Чтобы узнать правду, женщина решила разыскать биологических родителей.

Она выяснила, что родилась в бедной многодетной семье, а ее настоящее имя было другим — Джанетт Бигл. Вскоре после ее рождения отец бросил семью, а мать получила тяжелую травму и осталась без средств к существованию. После этого государственные органы изъяли всех детей, в том числе и Джанетт.

Пятимесячную девочку удочерила бездетная темнокожая пара из города Ньютон в штате Канзас. Приемные родители сменили имя Джанетт на Верду. Хотя ее кожа была светлее, чем у них, никто не придавал этому значения. Все, в том числе и она сама, считали ее темнокожим ребенком.

Верде Берд удалось отыскать родную мать. Оказалось, что та смогла добиться возвращения четверых из пяти детей, которых отобрало государство. С приемными родителями осталась только Джанетт.

Напомним, темнокожая красавица покорила мир сходством с куклой Барби. Кроме этого, в Лондоне появился балет без единой светлокожей балерины.

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