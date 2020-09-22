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"Белка, ты чего?" Кажется, появился самый смешной мем 2020 года: видео

Сегодня, 05:55

Курьезный ролик за считанные дни набрал 600 тысяч просмотров

Житель российского Красноярска решил покормить белку в лесу и снял на видео ее забавную реакцию. Животное увидело орехи и подбежало к парню, но внезапно застыло в недоумении в нескольких сантиметрах от его руки. Что произошло с белкой, – неизвестно.

"Почему ты боишься? Бери, – говорит парень за кадром и подсовывает орехи поближе к белке. – Ей, ты что – сломалась?".

"Эта белка только что стала символом нашего времени. Она находится в глубоком замешательстве, как и многие из нас", – комментируют показанное на видео авторы развлекательного портала Bored Panda.

Курьезный ролик появился на YouTube-канале Viral Hog и за считанные дни набрал почти 600 тысяч просмотров, тысячу лайков и пару сотен комментариев.

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Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle рассказывали о фотографе Крисе Эддингтоне из шотландского города Данкелд, который гулял с камерой по участку своего дома во время изоляции из-за коронавируса и неожиданно заметил белку с лейкизмом.

Смотрите видео: в Киеве белка стала виновницей ДТП

Кроме этого, мы писали, как женщину арестовали за коварную месть бывшему с помощью агрессивных белок.

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