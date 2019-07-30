Белорусские гуси сыграли свадьбу вопреки запрету властей

Хозяин птиц подготовил красную дорожку и специально пригласил свадебного регистратора

Свадьба гусей состоялась в Минске Фото: news.tut.by

В Минске поженили гусака и гусыню, несмотря на запрет властей. Торжественная церемония прошла в модном пространстве Hide. "Жених" был в костюме с бабочкой, "невеста" – в белом свадебном платье. После регистрации "брака" гусям надели на шею символические кольца. Об этом сообщается на сайте Tut.by в понедельник, 29 июля.

Свадьба белорусских гусей Фото: news.tut.by

Минчанин Андрей, хозяин гусей, подготовил красную дорожку, собрал гостей, а также специально пригласил свадебного регистратора. Ранее свадьбу Харвистера и Кришны пытались провести в Лошицком парке. Но чиновники не разрешили: они сослались на то, что выездная регистрация проводится на основе заявления граждан.

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В документе за подписью Артема Цурана, замглавы Мингорисполкома, также отмечалось, что жених и невеста не соответствуют статье 12 Кодекса Республики Беларусь о семье и браке: "Брак – это добровольный союз мужчины и женщины, который заключается на условиях, предусмотренных настоящим Кодексом, направлен на создание семьи и порождает для сторон взаимные права и обязанности").

Гуси "поженились" в Минске 28 июля Фото: news.tut.by

Ранее "Сегодня" писали о погоне гусей за аллигатором, которую снял на камеру случайный очевидец из Флориды (США). Кроме того, мы опубликовали забавное видео, на котором показано, как стая гусей перешла дорогу на зеленый сигнал светофора.

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