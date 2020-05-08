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"Белоснежный ангел": появились фото школьницы с абсолютно уникальной внешностью

Девочка родилась с альбинизмом и с гетерохромией

Владимир Грисюк
Сегодня, 06:50

11-летняя Амина Эпендиева из города Курчалой в Чеченской республике (РФ) прославилась в интернете благодаря очень необычной внешности. Девочка родилась с альбинизмом и с гетерохромией. Эти две особенности редко встречаются в природе, а еще реже соединяются в одном человеке.

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При альбинизме в организме человека полностью или частично отсутствует пигмент меланин, который придает окраску коже, волосам и глазам. Гетерохромия, в свою очередь, характеризуется разными цветами радужной оболочки правого и левого глаза.

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Снимки Амины появились благодаря фотографу из Грозного Амине Арсаковой. К сожалению, уникальная девочка не выставляет жизнь напоказ – у нее нет соцсетей и собственного сайта или блога.

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Пользователи сети засыпали девочку комплиментами. "Белоснежный ангел", "Какая же прелестная девочка! Просто глаз радуется", "Спасибо, Амина, за то, что показали неземную красоту этой нежной девочки!", "Магическая", "Не могу налюбоваться", "Неподражаемо! Трогает до мурашек. Стиль, магия, сила", – пишут в комментариях юзеры.

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Любопытно, что частота возникновения этого генетического явления зависит от региона. Например, в Европе лишь у одного новорожденного на 20 тысяч будет альбинизм, а в странах Африки – одного на тысячу.

Украинец-альбинос стал популярной моделью. Подробности в видео:

Ранее мы сделали подборку ТОП-5 самых успешных моделей-альбиносов в мире, которые доказали обществу и самим себе, что нестандартная внешность может сыграть на руку, а человеческие возможности безграничны. Кроме этого, фотограф показал гипнотизирующую красоту людей-альбиносов.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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