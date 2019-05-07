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Белуха вернула утонувший iPhone владельцу: видео

В комментариях пользователи прозвали белуху-спасателя "русским шпионом"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:01
Белуха вернула владельцу смартфон
Белуха вернула владельцу смартфон
Фото: Pixabay

Портал LADbible опубликовал снятое в Норвегии видео, на котором белуха достает из воды упавший iPhone. Владелец мысленно уже попрощался со своим смартфоном, но потом увидел кита, который поднимался из глубины с гаджетом во рту. Утонувший iPhone кит вернул прямо в руки владельцу.

Конечно же, "спасителя" вознаградили бурными аплодисментами. Залитое в интернет видео также вызвало восторг у многих юзеров. 
 

INSTAGRAM (@isa.opdahl)

В комментариях пользователи прозвали белуху-спасательницу "русским шпионом". Такое прозвище животному дали в связи с историей, которая тоже произошла в Норвегии. Рыбаки нашли белуху, к которой была прикреплена камера GoPro с надписью: "Оборудование Санкт-Петербурга". Предполагалось, что камеру на кита привязали военные из Мурманска.  

Ранее канадский рыбак Джо Хоулетт, известный своей самоотверженной работой по спасению запутавшихся в сетях и канатах китов, погиб от удара очередного спасенного морского гиганта.

А рыбаки из Нью-Джерси сняли на видео горбатого кита, выпрыгнувшего из воды прямо перед их лодкой. Кит залил лодку водой и подбросил в нее рыбу, но, к счастью, не перевернул. Мужчины же, судя по кадрам, не ожидали такого развития событий и сильно испугались.

Смотрите видео: норвежцы обнаружили белуху-"шпиона" ВМФ России


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