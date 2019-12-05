Беременная британка отбила своего пса у огромного орла

Птица налетела на собаку, вцепилась в нее когтями и несколько раз клюнула

Женщина отбила своего пса у огромного орла Фото: Charles / Unsplash

36-летняя Марика Смит, находившаяся на пятом месяце беременности, отбила своего пса у огромного орла. По словам женщины, птица налетела на собаку, вцепилась в нее когтями и несколько раз клюнула. Инцидент произошел в британском графстве Эссекс, сообщает Daily Mirror.

Беременная женщина отбила своего пса у огромного орла Фото: SWNS Беременная женщина отбила своего пса у огромного орла Фото: SWNS Беременная женщина отбила своего пса у огромного орла Фото: SWNS Беременная женщина отбила своего пса у огромного орла Фото: SWNS Беременная женщина отбила своего пса у огромного орла Фото: SWNS 1/5

Смит рассказывает, что она гуляла со своим псом, помесью мопса и джек рассел терьера по кличке Тайни, когда на него напал огромный орел. Британка ударила орла несколько раз, выхватила пса из ее когтей и запрыгнула в проезжавшую рядом машину. "Если бы мы не успели сесть в машину, птица определенно продолжала бы нас атаковать", – призналась Смит.

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Тайни отделался легким порезом у глаза и уже идет на поправку. Женщина считает, что это был не дикий орел, так как заметила на его лапе кожаный ремешок с синей биркой. Согласно одной из версий, это мог быть улетевший из клетки в графстве Суффолк три года назад беркут по кличке Стэн.

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