Беременная невеста умерла в лимузине по дороге на свадьбу: видео

Родственники женщины утверждают, что она наблюдалась у врача, была здорова и физически активна

Джессика Гуедес умерла на собственной свадьбе Фото: instagram.com/tenente_bahia87

30-летняя бразильская медсестра по имени Джессика Гуедес умерла в салоне лимузина по дороге на собственную свадьбу в городе Сан-Паулу. Женщина была на шестом месяце беременности, сообщает издание Daily Mail.

По словам медиков, у невесты случился инсульт. Из-за преэклампсии (осложнения при беременности) и внутреннего кровотечения хирургам пришлось удалить матку. Также врачи провели экстренное кесарево сечение, чтобы спасти 29-недельного ребенка. Благодаря операции на свет появилась девочка весом 930 граммов и ростом 34 сантиметра. Ее назвали Софией. Молодую мать спасти не удалось.

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Родственники Гуедес утверждают, что она наблюдалась у врача, была здорова, физически активна и хорошо питалась.

Новорожденного ребенка будет воспитывать отец, 31-летний пожарный Флавио Гонсалвез. Девочка находится в отделение интенсивной терапии. Она проведет в больнице по меньшей мере два месяца.

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