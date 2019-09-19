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Беременная невеста умерла в лимузине по дороге на свадьбу: видео

Родственники женщины утверждают, что она наблюдалась у врача, была здорова и физически активна

Владимир Грисюк
Сегодня, 09:19
Джессика Гуедес умерла на собственной свадьбе Фото: instagram.com/tenente_bahia87
Джессика Гуедес умерла на собственной свадьбе
Фото: instagram.com/tenente_bahia87

30-летняя бразильская медсестра по имени Джессика Гуедес умерла в салоне лимузина по дороге на собственную свадьбу в городе Сан-Паулу. Женщина была на шестом месяце беременности, сообщает издание Daily Mail.

По словам медиков, у невесты случился инсульт. Из-за преэклампсии (осложнения при беременности) и внутреннего кровотечения хирургам пришлось удалить матку. Также врачи провели экстренное кесарево сечение, чтобы спасти 29-недельного ребенка. Благодаря операции на свет появилась девочка весом 930 граммов и ростом 34 сантиметра. Ее назвали Софией. Молодую мать спасти не удалось.

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Родственники Гуедес утверждают, что она наблюдалась у врача, была здорова, физически активна и хорошо питалась.

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Новорожденного ребенка будет воспитывать отец, 31-летний пожарный Флавио Гонсалвез. Девочка находится в отделение интенсивной терапии. Она проведет в больнице по меньшей мере два месяца.

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Ранее "Сегодня" писали, как видео со свадьбы малолетней невесты повергло журналистку в шок. Кроме этого, мы рассказывали о 49-летнем Крисе Мэллоне из шотландской области Западный Лотиан, который забыл о свадьбе со своей возлюбленной после церемонии. Мужчина нес свадебные подарки в номер для новобрачных, упал с высоты 3,7 метра и впал в кому.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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