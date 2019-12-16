Беременная женщина похудела на 20 кг: "Врачи не понимали, что происходит"
Целыми днями будущая мать лежала в кровати в полной апатии
32-летняя Мишель Муньос из Бразилии во время беременности похудела на 20 килограммов. Женщина утверждает, что все это время ей было тяжело дышать и передвигаться. Целыми днями будущая мать лежала в кровати в полной апатии. Врачи не понимали, что с ней происходит и не могли поставить правильный диагноз, пишет BBC.
Сын Мишель, которого назвали Самуэлом, родился недоношенным. Малыш пролежал в инкубаторе 15 дней, но оказался абсолютно здоров. Сама женщина была так слаба, что даже не могла удержать сына на руках. Лишь месяц с лишним спустя она обратилась к врачу, который диагностировал у нее лимфому Ходжкина четвертой стадии – рак лимфатической ткани, участвующей в создании иммунитета. Как оказалось, выявить болезнь во время беременности было практически невозможно.
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"Когда медик сообщил мне диагноз, я опустила голову и зарыдала. Это звучало как смертный приговор", – вспоминает Мишели.
В течение полугода Муньос прошла 20 сессий химиотерапии. Курс уже успешно завершен, однако следующие пять лет женщине придется регулярно проходить обследование, чтобы оценить возможность возврата заболевания.
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