Беременная женщина похудела на 20 кг: "Врачи не понимали, что происходит"

Целыми днями будущая мать лежала в кровати в полной апатии

Похудение бразильянки оказалось симптомом смертельной болезни Фото: Kelly Sikkema / Unsplash

32-летняя Мишель Муньос из Бразилии во время беременности похудела на 20 килограммов. Женщина утверждает, что все это время ей было тяжело дышать и передвигаться. Целыми днями будущая мать лежала в кровати в полной апатии. Врачи не понимали, что с ней происходит и не могли поставить правильный диагноз, пишет BBC.

Мишель Муньос похудела на 20 кг во время беременности Фото: Michelle Munoz / Facebook Мишель Муньос похудела на 20 кг во время беременности Фото: Michelle Munoz / Facebook Мишель Муньос похудела на 20 кг во время беременности Фото: Michelle Munoz / Facebook Мишель Муньос похудела на 20 кг во время беременности Фото: Michelle Munoz / Facebook 1/4

Сын Мишель, которого назвали Самуэлом, родился недоношенным. Малыш пролежал в инкубаторе 15 дней, но оказался абсолютно здоров. Сама женщина была так слаба, что даже не могла удержать сына на руках. Лишь месяц с лишним спустя она обратилась к врачу, который диагностировал у нее лимфому Ходжкина четвертой стадии – рак лимфатической ткани, участвующей в создании иммунитета. Как оказалось, выявить болезнь во время беременности было практически невозможно.

Так выглядят клетки лимфомы Ходжкина Фото: Pixabay

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"Когда медик сообщил мне диагноз, я опустила голову и зарыдала. Это звучало как смертный приговор", – вспоминает Мишели.

В течение полугода Муньос прошла 20 сессий химиотерапии. Курс уже успешно завершен, однако следующие пять лет женщине придется регулярно проходить обследование, чтобы оценить возможность возврата заболевания.

Напомним, женщина похудела на 60 кг после случая на девичнике. Кроме этого, мы писали, как канадец похудел на 147 килограммов и раскрыл простой секрет стройности.

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