"Беременность, 27-я неделя": мужчину с переломом руки напугал диагноз от медиков

Инцидент произошел в центральной районной больнице Боровичей

Россиянину с переломом руки диагностировали беременность Фото: Depositphotos

Медики одной из больниц Новгородской области в РФ мужчине с переломом руки неожиданно диагностировали беременность. Как оказалось, такой диагноз россиянину записали в медицинской документации год назад, когда тот лечил полученную травму, пишет издание "Подъем" в своем Telegram-канале.

В прошлом году в центральной районной больнице Боровичей пациенту сделали операцию на руке, наложили гипс, поставили металлический штифт и выписали. В эпикризе с операции значилось, что удалять конструкцию можно только "после родоразрешения". В качестве сопутствующего диагноза врачи вписали: "Беременность, 27-я неделя".

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Как пишет "Подъем", в Боровичской ЦРБ такие случаи происходят нередко. Так, одной из пациенток выдали справку о ее "клинической смерти", а некоторые при выписке "набрали" по 20 кг лишнего веса.

Ранее "Сегодня" писали, как врачи по ошибке сделали операцию не той пациентке.

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