"Беременный парень" устроился механиком в Индии

Суджит Кумар рассказывает, что сверстники смеются над ним из-за внешности

Суджит Кумар Фото: Depositphotos

19-летний житель индийского города Музаффарпур (штат Бихар) по имени Суджит Кумар пожаловался медикам на загадочную болезнь, из-за которой его живот раздулся до аномальных размеров. Сверстники в шутку говорят, что парень – беременный.

Суджит Кумар Фото: noticias24.com Суджит Кумар Фото: noticias24.com Суджит Кумар Фото: noticias24.com Суджит Кумар Фото: noticias24.com Суджит Кумар Фото: noticias24.com 1/5

Как сообщает таблоид Daily Mail, впервые индиец пожаловался на вздутие живота в семь лет. Ребенка водили по больницам, однако врачи не смогли найти причину его заболевания. Парень утверждает, что с каждым годом его живот все больше вздувается, а доктора продолжают теряться в догадках.

Смотрите видео: 21-летняя австралийка с синдромом Дауна стала дизайнером

Помимо вздутия у Кумара не обнаружили распространенных симптомов, таких как диарея, рвота или кислотный рефлюкс – выброс содержимого желудка в пищевод. Медикам удается лишь на короткое время уменьшить боли пациента с помощью препаратов. Парня направили на эндоскопию (медицинское обследование внутренних органов) в столицу Индии, Нью-Дели, но у семьи нет денег на поездку.

Несмотря на свое состояние, парень смог устроиться механиком. "Обожаю ходить на работу. Я устроился на велосипедный завод около года назад, – говорит Кумар. – Никто из моих коллег не смеется надо мной, здесь меня уважают".

Ранее "Сегодня" писали, как загадочная болезнь превратила девушку в инопланетянку. Кроме этого, мы рассказывали, как у 28-летней Рут Хаслам из британского города Лидс диагностировали редкое заболевание – синдром запертого человека.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram