Без диет и спортзала: 43-летняя учительница физкультура поделилась главным секретом похудения

Белинда Нортон считает, что очень важно правильно организовать кухонные шкафы c продуктами

43-летняя учительница физкультуры Белинда Нортон из австралийского города Голд-Кост раскрыла простой способ похудеть. Преподавательница считает, что очень важно правильно организовать кухонные шкафы c продуктами – "это поможет изменить пищевые привычки и улучшилось здоровье".

По словам Нортон, на видное место необходимо класть то, что наиболее полезно и часто используется в кулинарии, например: орехи, семена чиа, специи, овсяные хлопья быстрого приготовления, рисовый сироп, миндаль, какао-порошок и кокосовое масло. На нижних полках она хранит продукты, которые лучше употреблять реже – макаронные изделия, зерна и бобовые.

"Мы заглядываем в буфетные шкафы до 50 раз на день. Это влияет на нас как реклама, – рассказывает Белинда в комментарии для таблоида Daily Mail. – Мой главный секрет – хранить на уровне глаз только органическую пищу".

Учительница подчеркивает, что порядок на кухне гораздо эффективнее и быстрее помогает похудеть, нежели изнурительные спортивные упражнения или диеты. Также это "способствует принятию правильных решений и экономит время при приготовлении пищи".

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