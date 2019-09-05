Без гостей и угощений: пара показала "самое красивое свадебное фото"

Австралийские молодожены потратили на свадьбу всего лишь 12 тысяч гривен

Пара из Австралии сыграла свадьбу без гостей и угощений Фото: Sam Taylor / Facebook

Сэм и Кейлин Тейлоры из Австралии сыграли свадьбу на живописном озере Луиза в Канадских Скалистых горах, потратив всего лишь 390 фунтов стерлингов (12 тыс. грн).

Пара решила не приглашать гостей, а также не заказывать торт и не покупать дорогое свадебное платье, чтобы избежать долгов. На церемонию пришли только незнакомцы, которые засвидетельствовали их брак и сделали "самые красивые свадебные фотографии" на фоне потрясающего пейзажа.

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"Мы попросили пожилую пару незнакомцев, которые прожили вместе десятилетия, стать нашими свидетелями. Они очень разволновались, но согласились", – рассказывает 28-летняя Кейлин в интервью Daily Mail. По словам девушки, затем она со своим супругом пошла в местную церковь, чтобы "засвидетельствовать брак официально".

Сэм и Кейлин Тейлор Фото: Sam Taylor / Facebook

Австралийка признается, что попытка некоторых невест "угодить всем" кажется ей абсурдной. "Заказать ресторан, купить платье, пригласить гостей – все это очень дорого", – утверждает Кейлин, добавив, что на свою свадьбу она потратила 390 фунтов стерлингов. Ее платье, например, стоило всего лишь 55 фунтов (1,6 тыс. грн).

Сэм и Кейлин Тейлор из Австралии Фото: Sam Taylor / Facebook

Сэм и Кейлин Тейлор познакомились в сентябре 2017 года. Они оба ожидали своей очереди, чтобы с самого романтического ракурса полюбоваться закатом в Национальном парке Берли в Австралии. Пара признает, что это была любовь с первого взгляда.

Напомним, парень выложил неудачный кадр со свадьбы и его фото назвали лучшим в мире.

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